Na několika úsecích D35 už je dokonce stavební povolení a běží výběrové řízení na dodavatele.

Celá dálnice by měla být podle aktuálních informací hotová v roce 2029.

Dálnice D35Zdroj: ŘSD

"Po nabytí právní moci územního rozhodnutí (ÚR) na úsek 'D35 Staré Město - Mohelnice' jsou v úseku mezi Ostrovem a Mohelnicí (celkem 77,4 km) s výjimkou úseku Litomyšl - Janov (10,3 km, zde je podaná žádost o vydání společného rozhodnutí) v právní moci ÚR již na všechny dílčí stavby," pochlubil se v úterý generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Jeden z odpůrců stavby totiž stáhnul zpět své odvolání proti územnímu rozhodnutí vydaném v závěru loňského roku, informoval server zdopravy.cz. Rozhodnutí je tak pravomocné.

„Jedná se o důležitý krok v přípravě, který umožní řešit získání stavebního povolení a majetkoprávní přípravu. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v předstihu, aby příprava mohla plynule pokračovat,“ dodal Mátl.

Kdo se odvolal, nechtěl pro server zdopravy.cz uvést, protože odvolání podle něj bylo staženo a ani se úředně neřešilo.

