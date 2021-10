Dílo prostějovského rodáka Vladimíra Körnera se na jeviště Moravského divadla dostane vůbec poprvé. Režie se ujal bývalý kmenový režisér Národního divadla v Praze a bývalý umělecký šéf Dejvického divadla Miroslav Krobot. Jde o teprve druhé divadelní zpracování novely Zánik samoty Berhof, poprvé se této látky ujali v roce 2009 v šumperském divadle.

V Moravském divadle měla být premiéra této inscenace už přibližně před rokem.

„Kvůli koronaviru se to odsouvalo, původně to mělo být představení ke stému výročí divadla. Ta látka patří k tomuto kraji i divadlu, to je jeden z důvodů, proč to děláme. Druhý důvod je ten, že mám novely a scénáře Vladimíra Körnera rád. Známe se osobně a rád bych mu udělal radost. Je to krásně temné dílo a doufám, že se nám to podaří udělat zajímavě. Dokonce si myslím, že to nemusí být tak úplně bez humoru,“ poznamenal Miroslav Krobot.

Na dramatizaci textu Miroslav Krobot spolupracoval s olomouckým psychologem Lubomírem Smékalem. Autorem scény a kostýmů je Andrej Ďurík, který už s Miroslavem Krobotem spolupracoval na jeho inscenacích v Dejvickém divadle.

Vedle členů olomoucké činohry se jako host představí Miroslav Etzler.

„S Mirkem Krobotem jsme dělali hned několik inscenací v Národním divadle, když jsem tam nastoupil, takže my se jako režisér a herec známe. Nicméně už asi pětadvacet let jsme se pracovně nesetkali. Jsem rád, že mě to potkalo zrovna tady na Moravě, protože jsem původem Ostravák. Zánik samoty Berhof je nádherná novela a upřímně, ten příběh je tak temný, těžký a komplikovaný, že jsem zvědav, jak to Mirek uchopí. Moc se na to těším,“ řekl Miroslav Etzler.

Premiéra je v plánu koncem listopadu, Körnerovo dílo se na jeviště Moravského divadla dostane vůbec poprvé.

„Protože víme, že se pánové Körner a Krobot dobře znají a měli jsme za to, že tahle látka by pana Krobota mohla zajímat, zkusili jsme mu režii u nás nabídnout. Setkání s ním bylo velmi příjemné a zajímavé, akorát nám sdělil, že už divadlo režírovat nechce, protože vše, co na divadle toužil udělat, už zinscenoval, a tak si chce od klasického divadla na nějaký čas odpočinout. Když jsme se pak ale zmínili o autorovi a konkrétním titulu, přeci jen mu to nedalo a vzal si týden na rozmyšlenou. Po týdnu mi sám zavolal, že naši nabídku přijímá,“ vzpomněl umělecký šéf činohry Roman Vencl.

Příběh samoty Berhof

Nedaleko dnešní Branné v západních Jeseníkách se odehrává dramatický příběh mladičké Ulriky, která se stane, společně se svým opileckým otcem, jeho německou milenkou a jeptiškou Salome, zajatkyní vérvolfů, nacistických fanatiků, kteří se odmítají smířit s koncem druhé světové války a pádem hitlerovského režimu. Zoufalost a bezvýchodnost celé situace podtrhuje fakt, že jsou všichni zcela odříznuti od okolní civilizace a reality… Žijí totiž na samotě Berhof…