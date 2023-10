Frekventovaná křižovatka pod vodojemem na Nové Ulici, kde řidiči jedoucí z vedlejší musejí nejen ve špičkách dlouho stát, brzy dostane světelnou signalizaci. Město s realizací počítá v příštím roce.

Křižovatka pod vodojemem se dočká světelné signalizace. | Video: Tauberová Daniela

Rada města v těchto dnech schválila zahájení výběrového řízení na investiční akci Hraniční ulice koordinovaný tah. Zahrnovat bude rekonstrukci stávající světelné signalizace na křižovatkách Hraniční s výpadovkou na Prostějov a Čajkovského a vybudování nové světelné signalizace pod vodojemem – křižovatka ulic Hraniční, Okružní a I.P. Pavlova.

„Součástí budou stavební úpravy zpevněných ploch a doplnění cyklotras,“ informoval investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.



Předpokládaná výše investice může předběžně přesáhnout 55 milionů korun. Vysoutěžený zhotovitel může ve výběrovém řízení nabídnout za realizaci nižší částku.

Malý by nestačil, velký se nevejde

V minulosti město uvažovalo, že stávající frekventovanou křižovatku pod vodojemem nahradí rondelem. Toto řešení je však passé.

„Dopravní experti nedoporučovali malý rondel, který by se vešel, protože by měl nedostatečnou kapacitu pro dopravní zatíženost, jež zde je. A takový, který by měl odpovídající propustnost, by se stavebně nevešel,“ vysvětlil Tichý.

Druhým důvodem zvoleného řešení frekventované křižovatky je podle náměstka to, že je součástí koordinovaného tahu tří křižovatek – takzvané zelené vlny.

„Na to máme dotace z operačního programu doprava. Převážnou část této investice zaplatí dotace,“ doplnil.

Město v příštím roce plánuje také modernizaci tramvajové trati včetně protihlukových opatření v tomto úseku ulice Hraniční a na Brněnské od zastávky Wolkerova po točnu u vodojemu a nový podchod pod Brněnskou ulicí u zastávky Pionýrská.