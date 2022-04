Starosta Mladějovic Josef PelikánZdroj: Deník/Daniela TauberováNakolik je křížová cesta součástí života obce? Využívají místní toto návrší s dech beroucím výhledem?

Každoročně zde máme květnové oslavy osvobození. Při té příležitosti zapálíme vatru, taky ohňostroj. Nově je u domácích celkem zájem o svatby.

Nahoře na návrší?

Ano. V poslední době jsme tam dělali dvě svatby. U poslední kaple. Má to své velké kouzlo.

Posezení jste na návrší vybudovali?

Je tam umístěno několik laviček. Před pár lety jsme kaple pospravovali. Obrazy, které tam návštěvníci vidí u jednotlivých zastavení, jsou věrnými kopiemi originálů.

Kde jsme objevili originály?

Byly uloženy na kostele. Udělali se jejich repliky. Zajímavostí je, že tehdy jednotlivé kaple zadotovali rodáci z Mladějovic. Každá majetnější rodina přispěla na jednu kapličku.

Kam až je z návrší vidět?

Do Olomouce, na Svatý Kopeček, Úsov a za příznivého počasí i Bouzov a Mírov. Scházejí se tam generace. I tam vznikaly - za našich mladých let… (smích)

Přitahuje křížová cesta turisty? Podobně jako lípa?

Dá se říci, že ano. Lípa, to je náš unikát. Je stará 600, možná dokonce 700 let – historické podklady se různí. Uhodil do ní blesk, ale je bezpečně svázaná lany. V roce 2009 byla ve finále soutěže Strom roku. Lidé se u ní fotí, musíme to i hlídat, protože lezou dovnitř kmene a mohli by se zranit, nebo poškodit kmen. Lípa roste hned vedle kostela, dominanty Mladějovic, který se i s přispěním obce podařilo postupně opravit.

Jaké další opravy či investice chystáte, pane starosto?

Poslední roky, a letos také, žijeme hlavně cyklostezkou, na kterou se nám dařilo získávat dotace, takže nás (společně s obcí Babice) stála dohromady cca 2,5 milionu korun.

Mladějovice mládnou? U nádraží je snad deset nových domů. Mají lidé zájem o obec, chtějí stavět?

U nádraží vyrostlo více než 20 domů. Volné parcely koupili majitelé těch sousedních, že tam postaví jejich děti. Další domy vyrostly pod hřbitovem a „Za humny“. Za 20 let se v Mladějovicích postavilo 30 až 40 rodinných domů. Máme radost, že obec nevymírá a prosperuje. Počet obyvatel se zvedl na 740. Když jsem začal starostovat, žilo nás v obci kolem 630.

Starostujete jako neuvolněný. To znamená, že máte civilní zaměstnání na jatkách a k tomu vedete obec. Proč nejste starostou na plný úvazek jak ostatní, dokonce z mnohem menších obcí?

Důvod je jednoduchý: úspora peněz pro obec. Zhruba čtvrt milionu korun nám díky tomu každoročně zůstane na opravy, třeba na chodníky.

Co chystáte pro další volební období? Pokud budete kandidovat…

Chtěl bych dotáhnout do konce již zmíněnou cyklostezku. V plánu máme rekonstrukci další části veřejného osvětlení. Výměna za úspornější technologii je vzhledem k nárůstu cen energií nezbytná. Nějaké chodníky a komunikace u nové zástavby nás ještě čekají.

