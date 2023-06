Ještě před dvaceti lety patřil křeček polní mezi málo dotčené živočišné druhy. Roztomilý hlodavec byl postrachem zemědělců, kterým decimoval úrodu. Dnes je v kategorii ohrožených zvířat a pokud se nic nezmění, hrozí křečkovi polnímu do 30 let vyhynutí.

Pozor na křečky, obracejí se na řidiče ochranáři. | Foto: Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Na Olomoucku v posledních týdnech zaznamenali ochranáři několik případů, kdy ohrožený hlodavec uhynul pod koly aut.

„Všichni v autě někdy spěcháme. Do práce či domů a zas a znovu. U Příkaz, Křelova či Topolan na Olomoucku přes cestu spěchají i křečci polní. Krásná zvířata, která jsou v zemědělské krajině Hané taky doma. Proto prosíme zpomalte zejména navečer a k ránu,“ upozornili na sociální síti pracovníci Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Konec kolapsů na Svatém Kopečku? Parkovací systém pomůže, rozjede se brzy

Křečci zmizeli z částí Německa, Francie i východní Evropy. Výzkumníci poukazují na snížení reprodukční schopnosti samic z průměrného počtu 20 mláďat za rok ve 20. století na 5 až 6 mláďat.

Podle zprávy Mezinárodního svazu pro ochranu přírody (IUCN) z roku 2020, ze které citovala ČTK, by mohl křeček polní vyhynout do 30 let, pokud se situace nezmění. Proti předchozímu hodnocení IUCN z roku 2016 se situace dramaticky zhoršila.

Zpráva uvádí, že rozvoj průmyslu, zemědělské monokultury, tedy pěstování jediné plodiny na zemědělské půdě, nebo globální oteplování se zkoumají jako možné příčiny jeho ohrožení.