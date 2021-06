Oblíbený areál u křelovského rybníka se rozrostl o moderní budovu, která bude sloužit jako zázemí pro místní sportovce i volnočasové akce, které v této klidové zóně během roku probíhají.

„Bude tam k dispozici kuchyňka a prostory pro občerstvení. Nebudou chybět ani šatny, sprchy a toalety. Před budovou se počítá s venkovním posezením s pergolou. Stavba probíhala od loňského podzimu a je už dokončená, momentálně čekáme na kolaudaci. Předpokládám, že brzy začne nové zázemí sloužit sportovcům, místním spolkům i občanům pro pořádání menších rodinných setkání,“ popsala starostka Marie Škavronková s tím, že cílem bylo vytvořit místním spolkům důstojné prostředí pro pořádání nejrůznějších akcí.

V blízkosti rybníka v Křelově se nachází nové workoutové hřiště. Místní si na tamní kurty rádi chodí zahrát tenis, k dispozici je také hřiště na plážový volejbal.

Obec se snaží vodu v rybníku udržovat co nejčistší.

„Zvýšili jsme péči o křelovský i břuchotínský rybník, aby bylo možné je znovu využívat ke koupání, tak jako tomu bývalo v minulosti. Snažíme se okolí křelovského rybníka upravit jako klidovou zónu, která bude sloužit k odpočinku a relaxaci občanů. Rybolov je nyní povolen jen dětem a mládeži do osmnácti let a probíhá systémem Chyť a pusť. Do obou rybníků byly vysazeni mladí kapři, aby došlo k zarybnění obou vodních ploch,“ vysvětlila starostka.

Obec plánuje investovat také do výsadby nové zeleně. Například v lokalitě za farou a za ulicí Ke kříži se do budoucna počítá s úpravou stávajících travnatých ploch.

„Rádi bychom tam vysázeli nové stromy a zeleň, aby vzniklo příjemné místo pro procházky, rekreaci a odpočinek místních občanů. Součástí by mělo být také pískoviště a herní prvky pro děti. Koncem roku bychom rádi měli hotový projekt, aby bylo možné podat žádost o dotace a v příštím roce by práce případně mohly začít,“ naznačila Marie Škavronková.