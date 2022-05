Nejprve dostali prostor nejmladší jezdci na šlapacích traktorech. Podle věkových kategorií museli co nejrychleji urazit několik desítek metrů ze startu do cíle. Terén nebyl náročný, závodníky čekala asfaltová rovinka podél hřiště.

Následoval zlatý hřeb sobotního odpoledne v podobě závodu dospělých traktoristů. Vytuněné stroje nejprve seřadili na ploše u startu, aby si je diváci mohli prohlédnout.

„Patnáct závodníků se letos přihlásilo! Dosavadní rekord,“ pochvaloval si zájem o vyhlášenou akci Zdeněk Jančo, starosta Krčmaně a hlavní moderátor závodů. „Bohužel dorazil i trojnásobný vítěz z Lošova. Snad ho už někdo porazí,“ usmál se.

Závodník Jiří Valčuha před jízdou zvažoval, zda případně nedá nohu z plynu. „Je to domácí skládačka, kterou jsem koupil jako nepojízdný vrak. Dal sem to dohromady a pěkně vyladil. Je to malý, lehký, mrštný stroječek. Uvidím, zda jim dám šanci,“ smál se sympatický chlapík z Olomouce-Lošova.

Diváci obsadili svah nad hřbitovem a sledovali, jak se jezdci v traktorech perou se stoupáním a zatáčkami. Nadšeně fandili i přespolním závodníkům. Traktor Cup se skládá ze dvou částí: kromě jízdy do vrchu museli jezdci absolvovat také jízdu zručnosti.

Sobotní pestrý program pokračoval hudebním vystoupením kapely Žízeň z Grygova a slavnostním ohňostrojem. Oslavy v Krčmani zakončí v neděli dopoledne hodová mše v kostele sv. Floriána.