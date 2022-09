Značný zájem o krbová kamna evidují například v olomoucké firmě GAS-TM. Zákazníci by nyní měli počítat s delšími dodacími lhůtami, protože výrobci z kapacitních důvodů nestíhají pokrýt obrovskou poptávku. Ta od února, kdy začala válka na Ukrajině, stoupla několikanásobně.

„Odhaduji, že zájem zákazníků o krbová kamna je až desetinásobný oproti minulosti. Všichni dodavatelé mají termín dodání v květnu nebo červnu příštího roku. Jedinou variantou jsou kamna od firmy z Norska, která zatím zboží dodává za přibližně tři měsíce,“ sdělil majitel a jednatel olomoucké firmy GAS-TM Daniel Coufal.

Za vhodné řešení aktuální složité situace s nedostatkem krbových kamen i palivového dřeva považuje výměnu starého plynového kotle za moderní kondenzační, který dokáže uspořit nejméně dvacet procent plynu. Těch je zatím na trhu dostatek a dodací lhůty jsou výrazně kratší.

„Někteří naši zákazníci po výměně kotle za kondenzační ušetřili až pětačtyřicet procent výdajů za plyn. Kdybych měl poradit, jak řešit vytápění domácnosti, pak v tuto chvíli je jedním z nejlepších řešení nainstalovat co nejdříve úsporný kondenzační kotel a objednat si krbová kamna. Ta budou dodána v létě příštího roku a využita v další topné sezoně,“ vysvětlil Daniel Coufal s tím, že při změně způsobu vytápění je vhodné poradit se s odborníkem. Ten dokáže pro zákazníka najít nejlepší řešení i s ohledem na velikost, stáří a stav nemovitosti.

Letošní sezonu už klienti nestihnou

Kdo má zájem o krb nebo kachlová kamna, nebude na tom s termínem dodání o mnoho lépe. Do nadcházející topné sezony už zřejmě instalaci nového zdroje vytápění nestihne, protože objednávkami jsou doslova zavaleny také firmy dodávající krby a kamna takzvaně na klíč.

„Když se na nás teď obrátí zákazník, nabídneme mu volný termín v příštím roce. Na krbové vložky se čeká od tří do šesti měsíců. Podobné je to s prací, odborníků v oboru totiž není tolik, aby takový nápor zájemců zvládli. Na tuto topnou sezonu už to není možné zajistit, na tu příští samozřejmě ano. Objednávky stále přijímáme,“ popsal aktuální situaci Pavel Vaňha, majitel olomoucké firmy Vaňha krby.

Každý den mu teď volají desítky zájemců o nový krb, kachlová kamna nebo jejich servis. Nejen z Olomoucka či Olomouckého kraje, ale ze všech koutů republiky.

„Nikdy jsme nezažili to, co se děje teď. Zájem zákazníků je několikanásobně vyšší než v minulosti. V září jsme obvykle mívali nasmlouvané zakázky do konce kalendářního roku. Teď je máme na rok dopředu. Někteří kamnáři už přijímají objednávky na kachlová kamna až na rok 2024,“ konstatoval Pavel Vaňha.

Každému, kdo touží po novém krbu nebo kachlových kamnech doporučuje, aby se s předstihem obrátil na odbornou firmu.

„Důležitý je správný komín, dostatečný přívod vzduchu a vhodná krbová vložka. Nejlepší je poradit se už v době, kdy je hotová hrubá stavba. Tím lidé mohou předejít pozdějším problémům při vytápění svých domácností,“ dodal majitel specializované firmy.