Můžete přiblížit, jak to všechno začalo? Kdy a kde se rozhořela vaše vášeň pro krampus čerty?

Před šesti lety, když jsme se byli s kamarády podívat na průvodech krampus čertů. Oslovila mě atmosféra, všechny ty ohně, hudba. A jako truhláře mě doslova nadchly masky krampusáků. Hned jsem přemýšlel, jak by se dalo vymodelovat se to či ono, přicházely první nápady.

Takže jste přijel domů a začal vyřezávat?

Ne tak docela. Sedl jsem k literatuře, všechno jsem si nejprve musel nastudovat, včetně historie. Chytlo mě to ještě víc.

Vánoční trhy v Olomouci budou bez průvodu Krampusů. Tady je program

Jaké byly začátky?

S polystyrénem. To byly úplně první pokusy.

Ale to jste ještě nešel s kůží na trh, nebo ano?

Šel jsem se projít po náměstí. Ze srandy (smích). Otestovat trochu reakce lidí.

Jaké byly první reakce?

Zajímali se, co to je. Líbilo se jim to. Další rok jsem udělal dvě masky, to už jsem pracoval s lipovým dřevem. Nakoupil jsem si potřebné vybavení.

VIDEO: Krampusové na fortu v Křelově, listopad 2023

Zdroj: Petr Pelíšek

Rohy z antilopy, kostýmy se světly a reproduktory

Kolik zhruba váží dřevěná maska?

První masky měly sedm kilogramů. Postupně jsem vymýšlel a tvořil další a další masky. Dodnes jsem jich vyrobil sedmnáct.

Jak dlouho trvala jedna maska?

Sto padesát hodin! Než jsem to dostal do ruky, když jsem se to tehdy učil.

Mikulášský tým z Olomouce udržuje tradici, má plno. "Krampus není konkurencí"

Co bylo nejnáročnější?

Člověk musí mít zejména představivost. Vymyslet rysy, který druh krampusu dělat, na co se zaměřit v detailech.

Poslední masky už nejsou ze dřeva? Proč?

Začali jsme dělat odlitkové masky. Základem je laminát, upravuje se to do forem a modeluje ručně. Dospěli jsme k tomu i vzhledem k velikosti rohů u nových masek. Museli jsme vymyslet, jak masky odlehčit.

Největší průvod Krampusáků prošel centrem Olomouce. Namačkané davy šílely

Jaká je letošní novinka?

Má exotické rohy. Zatímco dříve jsme hodně používali mohutné býčí rohy, letos je to exotika, například antilopy. Na výšku má nejvyšší čert s novou maskou přes tři metry. Další novinkou jsou lomené nohy s kopyty – jaké má správný čert. Pořídili jsme si pořádný šicí stroj a vytváříme si nové kostýmy. Vidíte ty kůže a další materiály všude kolem (rozhlíží se po dílně v Olomouci-Hodolanech). Kostýmy jsou světlené i ozvučené, neseme si v nich reproduktory.

Kde teď potkáte děsivou show Krampus Olomouc

24.11. Střeň, od 17:30

1.12. Kožušany-Tážaly

2.12. Šumperk (náměstí Míru), od 18 hod

Couvneme, když dítě začíná brečet

Spolupracujete při výrobě s rakouskými tvůrci?

Ano, spolupracuji s mistry řezbáři z Rakouska. Dělali nám některé kostýmy. Jezdíme za nimi.