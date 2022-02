"Volali jsme hned hasiče, ale ti přijet nemohli, měli moc výjezdů. Povolali jsme tedy naše dobrovolné hasiče a ti se za pár minut pustili do práce a strom pořezali a odklidili z cesty," dodává kralická starostka Veronika Petrželová Bašná s tím, že po dobu, kdy se lípa odklízela, musel být řízen silniční provoz. "Trvalo to asi půl hodiny, naštěstí k žádné nehodě nedošlo," oddechla si starostka.

Úleva netrvala dlouho. Větrné poryvy zaútočily na nedaleký smrk.

"Dívali jsme se z okna, jak se smrk kymácí. Následně zavolala paní ředitelka, že lezou kořeny ze země a strom je celý nakloněný. Sháněli jsme odborníka, aby posoudil stav stromu. S místostarostou a panem Souškem jsme se šli na smrk podívat a bylo nám hned jasné, že se musí skácet," popisovala další kritické okamžiky Veronika Petrželová Bašná. "Viděli jsme vystouplé kořeny a podélné trhliny v kmeni," doplnil Svozil.

Kácení vánočního smrku poškozeného při vichřici

Zdroj: Městys Kralice/se svolením

"Obešli jsme okolní domy, aby opustili obydlí, že jim hrozí nebezpečí. Obecní pracovníci celý prostor opáskovali, obecním rozhlasem jsme vyhlásil, aby lidé nevstupovali na náměstí a do parku. Děti ze školy se přesunuly do zadní tělocvičny a mezitím přijeli profesionální hasiči z Prostějova," líčí hektické minuty, kdy šlo doslova o životy starostka s tím, že prostějovští hasiči provedli na milimetr přesný zásah.

"Zakurtovali kmen, přivolali jeřáb a jen se modlili, aby nepraskl jeden z kořenů. Do hodiny od oznámení události byl smrk na zemi a položili ho přesně tam kam chtěli, takže se nikomu nic nestalo, a udělal co nejméně škody," chválí prvotřídní práci hasičů první žena obce.

Z Kralic do Bedihoště po cyklostezce? Konečně ano, ale trvalo to devět let