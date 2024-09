Po sečtení více než 80 procent okrsků dosáhlo zatím ANO s lídrem Ladislavem Oklešťkem přes 40% hlasů, druzí Starostové pro Olomoucký kraj se pohybují okolo 15% na třetí místo se dostala s 9% koalice Spojenci24 (KDU-ČSL, TOP09 a Zelení) v těsném závěsu za ní je koalice SPD, Trikolory a PRO.

Do krajského zastupitelstva by se dostala ještě ODS s 8% a také komunisty vedená koalice Stačilo! s 6 procenty. To by pro KSČM znamenalo návrat do zastupitelských lavic po čtyřech letech.

Průběžné sčítání hlasů můžete sledovat zde .

Okleštěk: Těžko bude koalice bez nás

O vítězství hnutí ANO v Olomouckém kraji nebylo dle průzkumů pochyb. Zatímco na podzim 2020 obdrželo 27 procent, aktuálně je zhruba 40 procent.

„Výsledek mě potěšil, hodně potěšil, ale dokud není sečteno… Věřím, že vítězství už nám nikdo nevezme,“ reagoval po sečtení přes 80% hlasů pro Olomoucký deník lídr hnutí ANO v Olomouckém kraji Ladislav Okleštěk.

ANO ale musí proměnit mandáty na křesla ve vládě. Před čtyřmi roky přes vítězství ve volbách skončilo v opozici. Podle Oklešťka to nyní bude o něco snadnější než minule.

„Pokud se udrží tento stav, těžko by se koalice stavěla bez nás,“ reagoval na situaci z podzimu 2020.

Přímo ve městě Olomouci má hnutí ANO zatím téměř 32 procent. „To mě těší. Je vidět, že Olomoučáci dobře vnímají, co jsme odváděli za práci,“ dodal.

Do krajského zastupitelstva se po čtyřech letech vracejí komunisté. Stačilo!(Koalice levicových a vlasteneckých stran a nezávislých osobností) by mohlo získat čtyři mandáty.

„Z toho, že se vracíme do zastupitelstva Olomouckého kraje máme radost. Byl to náš první cíl – mít možnost ovlivňovat chod kraje. Druhý cíl: šest mandátů. To se asi nepodaří,“ reagoval lídr kandidátky Vladimír Urbánek (KSČM).

SPD: Je čas, pokusit se vládnout

Místopředseda SPD Radim Fiala, který je lídrem v Olomouckém kraji, je přesvědčen, že SPD by se měla pokusit vládnout v Olomouckém kraji, pokud získá dostatek hlasů a mandátů na to, aby SPD s někým dala vládu dohromady.

Sám by byl v takovém případě neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje. Fiala je poslancem a krajským zastupitelem. Fiala je jedničkou kandidátky aliance SDP, Trikolora, PRO a Svobodní.

„Byl jsem už dvě volební období v Olomouckém kraji zastupitelem, a proto si myslím, že je čas, pokusit se o to, vládnout i v Olomouckém kraji. Pokud budeme mít dostatek hlasů a dostatek mandátů na to, abychom vládu dali s někým dohromady, byl bych neuvolněným členem rady a věnoval bych se pořád Poslanecké sněmovně. Neusiloval bych o žádnou uvolněnou funkci,“ sdělil krátce po uzavření volebních místností v ČT24.

Radim Fiala večer bude na základě výsledků krajských voleb v Olomouci jednat o možné koalici.

Minule skončil vítěz v opozici

V minulých krajských volbách v roce 2020 zvítězilo hnutí ANO s 27%, druhá skončila koalice Starostů a Pirátů s 19,5%, třetí Spojenci pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL+ TOP09+Zelení+ProOlomouc) s 18,4%.

Vítězné hnutí ANO v čele s lídrem Ladislav Oklešťkem nakonec zamířilo do opozice, krajskou vládu před čtyřmi lety vytvořili Starostové a Piráti se Spojenci a ODS.