Po sečtení dvou třetin okrsků dosáhlo zatím ANO s lídrem Ladislavem Oklešťkem na 41% hlasů, druzí Starostové pro Olomoucký kraj se pohybují okolo 15% a o třetí místo se se zhruba 9% přetahuje koalice Spojenci24 (KDU-ČSL, TOP09 a Zelení) a koalice SPD, Trikolory a PRO.

Do krajského zastupitelstva by se dostala ještě ODS s 8% a také komunisty vedená koalice Stačilo! s 6 procenty. To by pro KSČM znamenalo návrat do zastupitelských lavic po čtyřech letech.

Průběžné sčítání hlasů můžete sledovat zde .

V minulých krajských volbách v roce 2020 zvítězilo hnutí ANO s 27%, druhá skončila koalice Starostů a Pirátů s 19,5%, třetí Spojenci pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL+ TOP09+Zelení+ProOlomouc) s 18,4%.

Vítězné hnutí ANO v čele s lídrem Ladislav Oklešťkem nakonec zamířilo do opozice, krajskou vládu před čtyřmi lety vytvořili Starostové a Piráti se Spojenci a ODS.