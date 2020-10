I přes koronavirová opatření byl zájem voličů o krajské a senátní volby na Olomoucku slušný, podle prvních odhadů by účast mohla překonat i tu před čtyřmi lety kdy přišlo hlasovat pro krajské zastupitele 35% voličů.

Na Střední škole polytechnické v olomoucké části Nové Sady odvolilo asi 40 procent z tisícovky jmen na seznamu. „Účast byla po oba dny vyrovnaná,“ potvrdila zapisovatelka.

Na opačné straně města, v místní části Bělidla, odevzdala obálku s kandidátkou více než polovina osob s právem volit. „Celkem máme 834 voličů, přišlo 437,“ doplnila za komisi paní Lučanová.

Městský klub v Litovli během letošních voleb navštívilo zhruba 30 procent místních.

„Ráno to bylo 24 procent, teď o něco víc,“ upřesnila před zahájením sčítání zapisovatelka.

Lidé chodili průběžně oba dny, z hlediska mimořádných opatření problém nenastal.

„Neměli jsme žádný nával, ale ani delší proluky, kdy by třeba půl hodiny, hodinu nikdo nepřišel,“ těšilo ji.

Zástupci Štěpánova poprvé volili jako obyvatelé města, nikoliv obce. Tato letní změna ale neměla na volby žádný administrativní vliv. V pátek a během sobotního rána tamní komise zaznamenala účast pohybující se dohromady okolo 20 procent.

„Teď to nemáme sečtené, ale určitě nepřišlo víc lidí než včera,“ reagovala ve 13.45 členka komise na dotaz Deníku.

Olomouc: Čtyřicet procent už první den

Po prvním dnu hlásily komise 20-30 procentní účast, v jednom okrsku v Olomouci se dokonce přiblížila až ke čtyřiceti procentům.

V sobotu před osmou hodinou ráno čekalo před volební místností na ZŠ v ulici 8. května v centru Olomouce už několik zájemců o hlasování.

„Účast prý celkově není špatná, tak uvidíme, jaký bude výsledek,“ usmál se jeden z voličů.

V jedné z místností na základní škole v olomoucké Mozartově ulici zaznamenali vyšší účast než obvykle.

„I se včerejškem odvolilo 280 z celkem 757 lidí,“ shrnula před desátou hodinou dopoledne předsedkyně Vollerová.

"Budeme rádi za dvacet procent"

To ve druhé nejmenší obci v České republice, co se rozlohy týče, do sobotní 10. hodiny zavítali k urně pouze dva lidé. Strukov na Olomoucku má 135 voličů.

„Víc chodili včera. Celkem už odvolilo 35, snad ale ještě dojdou další,“ řekla zapisovatelka Pavlína Krejčí.

Dům s pečovatelskou službou v Hlubočkách od pátku navštívilo 23 procent osob ze seznamu voličů. Těch je v 2. okrsku celkem 589.

„Největší nápor jsme měli včera po otevření místnosti. Opatření fungují, jak mají, nikdo si nestěžuje. Jsou tu i roušky, kdyby někdo zapomněl, zatím si ale každý přinesl svoji,“ okomentovala účast zapisovatelka Osobová.

Komise uvnitř Městského úřadu Uničov hlásí účast okolo 15 procent. Zájmem se sobotní dopoledne podobá pátečnímu odpoledni. Po 10. hodině však místnost zaplňuje stále více lidí. „Účast u nás bývá běžně nízká. Budeme rádi, když to dotáhneme k 20 procentům,“ přiznala tamní zapisovatelka.

Velká Bystřice: odvolila třetina

Obyvatelé Náměště na Hané volí ve třech okrscích. Místnost na úřadě uprostřed městyse dosud navštívilo 260 z 866 voličů.

„Větší zájem je o krajské volby. Obálek pro senát jsme vydali 220,“ zhodnotila v 10.20 bezproblémový průběh zapisovatelka Jana Šťastná.

Ve Velké Bystřici se o 2 666 voličů dělí dva okrsky. V prvním svého volebního práva do sobotního dopoledne využilo 28 procent, ve druhém 35 procent lidí.

„Zatím v sobotu chodí podobný počet voličů jako včera,“ shodly se po 10. hodině obě zapisovatelky.