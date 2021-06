Přišly i další těžkosti spojené s osamostatněním. Dodnes například neskončil spor o téměř milion korun kvůli opravě silnice. Zakázku zadalo ještě ministerstvo obrany, ale nezaplatilo za ni, protože nesouhlasilo s kvalitou odvedené práce.

„Vleče se to neskutečně dlouho. Vypadá to, že obec nakonec nic platit nebude,“ věří starosta Kozlova Roman Fojtík.

Starosta Kozlova Roman FojtíkZdroj: Deník/Daniela TauberováKolik hektarů lesa dostala obec do vínku od resortu obrany?

Přesně 365 hektarů lesa. Plánovali jsme, že ročně bude do rozpočtu obce přitékal minimálně milion korun. Rozhodli jsme na zastupitelstvu, že na peníze z lesa nesáhneme, dokud les nebude obnovený. Katastrofa přišla v roce 2018, kdy nám vichřice shodila 80 procent smrkového porostu v mýtní zralosti. V roce 2018 ještě byla cena dřeva dobrá, takže v té hrůze obec získala zdroje, které nyní investuje zpět.

Obec tedy kalamita finančně nedusí?

Co les dal, jde do něj. Stačí to. I na ošetřování kultur. Jiné prostředky nepotřebujeme. Máme ještě rezervu.

Kalamita už je zlikvidovaná? Je to za vámi?

Vloni jsme vysadili 100 tisíc stromků, letos zatím 20 tisíc. Počasí co do vláhy konečně přeje. Po dlouhé době byly normální podzim, zima i duben byl, jak ho známe z dřívějška. Druhově pestrou skladbu dáváme do země. Kůrovec ale ještě zcela neskončil. Nálož brouka v přírodě je obrovská. Tady už ale nemá co žrát.

Pohled na krajinu je hodně smutný…

Hrůza. Ještě to pár let potrvá. Za deset, patnáct let už bude lépe.

Pitnou vodu dotuje obec

Pane starosto, tahanice kvůli zakázce, kterou jste zdědili po armádě? Už je dobojováno?

Přišla na nás hned v roce 2016 firma, že máme zaplatit 750 tisíc, které jim vojáci za opravu cesty k čističce neuhradili. Práce byla odvedena nekvalitně. Netušili jsme, že je takový problém. Až jsme dostali od soudu, že jsme nástupci a dlužíme. Byl to šok. Bránili jsme se.

Vyhráli jste?

Stále to není dořešeno. Vleče se to neskutečně dlouho. Přeprodali pohledávku a soud doposud nerozhodl. Podle našeho právníka, ale byla promeškána lhůta. Řízení by mělo být po pěti letech ukončeno a obec by neměla nic platit.

Zatímco do roku 2016 patřil veškerý majetek v Kozlově resortu obrany, po 1. lednu 2016 přešel komplet na novou obec. I rodinné domy a desítky bytů s nájemníky. Rozprodali jste je lidem, kteří v nich žijí?

Rozhodli jsme v zastupitelstvu, že pokud si nájemníci budou chtít dům koupit, tak za odhadní cenu, plus náklady za geometrický plán a zhotovení smlouvy. Prodána je už většina rodinných domů. Byty? Ty zatím zůstávají v majetku obce. I když je problém s jednotlivci, kteří nemají dobrou platební morálku, chceme mít kontrolu nad bytovým fondem.

Už v Kozlově nemáte nejdražší pitnou vodu v Česku?

To je skutečně neštěstí. Vojáci, než nám to předali, udělali nový přivaděč, nový zdroj vody, novou úpravnu vody. Převedli to na obec. Když jsme to napočítali, vyšla nám voda kolem 200 korun za kubík. Jak jsme to vyřešili? Dali jsme lidem cenu ne podle skutečných nákladů, ale za necelých 80 korun. Pitnou vodu dotuje obec.

Obyvatelé? Trend je mírně stoupající

Evidujete poptávku po stavebních pozemcích?

Není týden, abych se někdo neozval.

Územní plán má plochy pro bydlení?

Ano. Aktuálně budeme řešit do deseti pozemků, ale teprve jsme ve fázi studie, kterou bychom mohli mít v letošním roce. Nejprve však musíme dotáhnout doprodej rodinných domů, pak budeme řešit novostavby.

Cena za pozemek v obci?

Začneme na 500 korunách za metr. Zřejmě obálkovou metodou. Výhradně k trvalému bydlení a ve smlouvě stanovíme, do kdy nejpozději musí začít stavět, jinak pozemek vrátí obci. Musíme odfiltrovat různé spekulanty.

Počet obyvatel je setrvalý? Nebo lidé z Kozlova odcházejí?

Kolem 250, trend je mírně stoupající. Bavíme se ale o těch, kteří se přihlásili k trvalému bydlišti v Kozlově. Nehlásí se. Vezou se jako černí pasažéři na místních, neplatí za popelnice, psa. Snažíme se to změnit, třeba přes nájemné. Nájemníky si vybíráme, nestojíme o problémové osazenstvo, a kdo se přihlásí k trvalému pobytu v obci, s tím se dohodneme na výhodnějších podmínkách.

U hlavní cesty nedávno vznikl hezký rybníček? Jak nápad vznikl?

Byla tam bažina, tráva. Před dvěma roky jsme to zrealizovali. Hezký estetický prvek, že? Pod lípou uděláme posezení. Jak to vzniklo? Jednoduše: mám doma vlaštovky a pozoroval jsem, že lítají až kamsi daleko na vodu. V obci totiž není ani kaluž vody, kde by se zvířata mohla napít. Potok je dole pod obcí, jsme tady dost na kopci.