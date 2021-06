Kozlov

První písemná zmínka: 1324

Počet obyvatel: 226

Zajímavosti:

Na katastru Kozlova, poblíž Zeleného kříže , pramení potok Jezernice a na katastru obce Slavkov (nad obcí Podhoří) se nachází zřícenina gotického hradu Drahotuš.

Jižně od Kozlova, nedaleko bývalé obce Kyjanice stojí v lese pomník s názvem Zákřovský Žalov, který je věnovaný občanům, jež v roce 1945 zaživa upálili němečtí okupanti.

Tip na výlet



K tajemné zřícenině



Zřícenina hradu DrahotušZdroj: Roman Zikmund7 km od kostela ve Slavkově.

Prozkoumejte zříceninu gotického hradu Drahotuš. Svou funkci plnil do konce 15. století, poté byl opuštěn. Dodnes se z kulturní památky podařilo dochovat palácové přízemí, relikty věžovité brány, hospodářská stavní a zbytky hradebních zdí. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.



Kostel sv. Josefa sloužil "za armády" jako sýpka



Roku 1927 byl v Kozlově postaven kostel sv. Josefa, ke kterému patří bývalý německý hřbitov. Jedná se o nepřehlédnutelnou dominantu obce, která se rozkládá po obou stranách hlavního tahu směrem na Odry. Po vyčlenění Kozlova se Slavkovem z vojenského újezdu se stala vlastníkem kostela obec.



Obec Kozlov, duben 2021Zdroj: Deník/Daniela Tauberová„V devadesátých letech přispěli Němci na rekonstrukci. Udělala se střecha a vnitřní opravy. Taky fasáda, která už zase volá po opravě,“ popisoval starosta Roman Fojtík.



„Bohoslužba se v kostele koná dvakrát do roka, a to ještě převážně pro přespolní věřící,“ dodal.



Za minulého režimu, kdy byl kostel stejně jako obec součástí vojenského prostoru, se v chrámu skladovalo obilí. Kostel posloužil jako sýpka.



V roce 1920 měl Kozlov i s místními částmi Eliščiná a Kyjanice celkem 563 obyvatel, z nichž 542 náleželo k německé národnosti. Po druhé světové válce, v roce 1946, byli tito občané odsunuti do Německa.



Totálnímu zboření obec unikla a o čtyři roky později byla začleněna do nově vyhlášeného vojenského újezdu.

Zdroj: Deník