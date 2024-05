Ze zahrady u rodinného domu v Drahanovicích-Střížově je opět slyšel houkání mašinek. Taky radostné jásání nejmenších návštěvníků obdivuhodné atrakce, za kterou do vísky na pomezí Olomoucka a Prostějovska přijíždějí lidé z celého Česka.

Okouzlující zahradní železnice ve Střížově zahájila novou sezonu, 4. května 2024 | Video: Tauberová Daniela

„Už jede! Tady se schovala do tunelu,“ hlásí radostně chlapec a utíká po chodníku do horní části zahrady, aby měl na model parní lokomotivy táhnoucí vagonky lepší výhled.

Mašinka cestou houká, supí a strhává na sebe pozornost všech přítomných. V sobotu před polednem se jich kolem kolejí, mostů, jezírka, nádraží, skal a dalších propracovaných kulis kouzelné krajiny Zahradní železnice pohybovaly na dvě desítky. Zájem o „atrakci“ byl hned první hodiny nové sezony obrovský.

„Lidé letos zvonili už v březnu,“ usmívá se milovník železnice Karel Váňa a zdraví další zájemce, kteří právě vstupují do dřevěných vrat s cedulkou s namalovanou mašinkou a nápisem Zahradní železnice. Připravit plochu s železnicí, jezírkem, skalničkami a další zelení na novou sezonu, však dá provozovateli a jeho rodině hodně práce. Otevřít po zimě ze dne na den nelze.

Kdy je otevřeno? Zahradní železnici v Drahanovicích-Střížově mohou lidé navštívit o víkendech, ale vždy jen sudého kalendářního týdne - příště to bude s datem 18. a 19. května. V červenci mohou zájemci dorazit i o svátcích – 5. a 6. července. Otevřeno je od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Základní vstupné je 50 korun, děti a senioři zaplatí 40 korun.

„Musím opravit, co kuny a kočky přes zimu polámou, vyplet plevel, dosypat do kolejiště štěrk, co deště smyly. Je to jako na skutečné dráze – pořád je co dělat,“ vyjmenovává každoroční úkoly provozovatel obřího modelu železnice a na monitoru starostlivě kontroluje jedoucí soupravu. Během jízdy se totiž sem tam stane, že vůz vykolejí. To musí Karel Váňa vyrazit na kritické místo a dát vše do pořádku.

Mašinky ve Střížově jezdí více než 20 let

Podle znalců patří zahradní železnice ve Střížově mezi nejpěknější. Aby ani pravidelným návštěvníkům pohled na její zákoutí nezevšedněl, obměňuje Karel Váňa některé kulisy nebo přidává a odstraňuje figurky podél kolejí.

Jak to ve Střížově vypadá, se můžete podívat ve fotogalerii:

„Letos máme po rekonstrukci nádraží Lhota pod Kosířem, kde v minulosti skutečně byla zastávka,“ ukazuje na budovu, u které zrovna zastavuje u dětí populární školní zájezd – model osobního vlaku naložený drobnými plyšáky. „Ty sbírám a sestavu obměňuji,“ popisuje k velké radosti malých pozorovatelů, kteří nadšeně výskají a běhají za mašinkou s plyšovou posádkou i cestujícími.

I když je vlivem teplého počasí v březnu a únoru příroda o měsíc napřed, zahradní železnici v místě obloukového mostu stále zdobí růžové polštáře kvetoucích rostlin. „Je to nádhera,“ kroutí obdivně hlavou jedna z návštěvnic přitažlivého areálu.

Mašinky a vagonky se v zahradě ve Střížově prohánějí už přes 20 let - po více než 100 metrech kolejí o rozchodu 45 milimetrů. Na ty Karel Váňa postupně vypravuje desítku lokomotiv s autentickým zvukem a desítky vagonků. Návštěvníci mohou vidět podél trati cestující čekající na nádraží, skupinku lidí stojící u bufetu poblíž železniční stanice nebo hrozivého draka shlížejícího ze skály poblíž železničního mostu.