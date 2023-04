Spodní díl plavek stačí návštěvnicím berlínských koupališť. Opalování a plavání nahoře bez umožňují v Německu nová pravidla, která přišla poté, co si jedna z návštěvnic bazénu stěžovala u ombudsmana, že byla kvůli chybějícímu hornímu dílu plavek vykázána.

Koupání nahoře bez? Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Olomouci by se jí nejspíš nic nestalo. V letním bazénu stadionu ani venku v aquaparku se ženy nějaké diskriminace obávat nemusejí. Nikde není stanoveno, že musejí mít horní díl plavek.

„Standardní provozní řád stanovuje, že lidé jsou v areálu oblečeni v plavkách. Jestli jsou jednodílné, dvoudílné nebo třeba nahoře bez, to už nespecifikuje. Pokud si někdo lehne na trávník za keříkem a opaluje se bez horního dílu plavek, tak to nijak neřešíme. Zatím jsme se ani nesetkali s tím, že by si kvůli tomu někdo stěžoval,“ uvedl hlavní manažer olomouckého aquaparku a plaveckého stadionu Dalibor Přikryl.

Pro opalování bez horního dílu plavek není podle něj v žádném ze zmíněných areálů vyhrazeno speciální místo. Kdo se chce v aquaparku opalovat nahoře bez, může využít například terasu pro letní saunování.

Vzpěračky z Hané fotí akty na nový kalendář. Tady je ukázka

Žádná masovka

V minulosti bývala ve venkovním areálu plaveckého stadionu speciální terasa pro opalování nudistů, ale před několika lety z technických důvodů skončila.

„Když se dívky a ženy opalují nahoře bez, je to příjemný doplněk letního koupání. Není důvod ke stížnostem. Návštěvníci odvážné dámy spíše ocení, než aby v tom viděli něco špatného. V obou našich letních areálech jsou navíc případy, kdy ženy v létě odloží horní díl plavek, spíše ojedinělé. Rozhodně se nejedná o masovou záležitost,“ konstatoval Dalibor Přikryl.

Plavky nesnáším, zdůrazňuje 17 letá naturistka na akci v Olomouci

Český ombudsman se podobným případem jako v Německu zatím nezabýval.

"Při prověřování stížností vždy hodnotíme konkrétní okolnosti případu. K případům, které jsme přímo nešetřili, se proto nevyjadřujeme, a to ani v obecné rovině,“ řekla Deníku mluvčí Kanceláře veřejného ochránce práv Markéta Bočková.