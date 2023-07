Současná vedra lákají k osvěžení u vody. Kdo dává přednost koupání v přírodě před pobytem na městské plovárně, měl by navštívit zatopené lomy. Nabízejí čistou vodu a romantiku. Hned tři lokality se nacházejí zhruba půl hodiny cesty autem od Olomouce. Za koupání mezi skalisky se neplatí. Celodenní parkování stojí maximálně 50 korun.

Zatopený lom v Litovli, Nové Vsi, 8. července 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Vyhledávaným místem rekreace nejen rodin s dětmi je zatopený vápencový lom v Nové Vsi u Litovle. Voda je čistá a na hlavní pláži je navezený štěrkopísek.

Výhodou je pozvolný vstup do vody. V areálu je k dispozici občerstvení, lavičky a mobilní WC. Město nově nechalo postavit dětské hřiště.

„Firma nám ho bohužel nedodala v požadované kvalitě. Již od podzimu se přes naši právní kancelář dohadujeme a snažíme se docílit toho, aby firma závady odstranila a my jsme mohli dětem toto vyžití co nejdříve zprovoznit,“ vysvětlil místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Dvacka za parking a skvělá koupačka

Lidé jezdí do Nové Vsi rádi zejména kvůli klidu a krásnému prostředí.

„Jsme tady každé léto. I když je to lom, voda není tak studená jako na Výklekách. Přístup do vody je pohodlnější. Prostě paráda,“ pochvalovali si v sobotu odpoledne manželé Pospíšilovi z Olomouce, odkud je do Nové Vsi zhruba 25 kilometrů.

Město Litovel v areálu pronajalo část pozemků za účelem zajištění občerstvení. V sobotu po 15. hodině byl stánek v obležení. Na čepu bylo několik pivních značek a velký výběr nealka. Za párek v rohlíku návštěvníci zaplatili 35 korun, hranolky přišly na 39 a langoš na 95 korun.

„Dnes je první silný den, návštěvnost je opravdu velká. Voda je krásná, čistá,“ zvala všechny do Nové Vsi Kateřina Klustová, která provozuje stánek i blízký penzion. „Parkoviště pojme až sto aut. Za parkování řidiči zaplatí dvacku na celý den,“ přidala praktické informace.

Oáza klidu mezi kopci

Příjemné osvěžení v naprostém klidu skýtá půvabné Dalovské jezírko. Nachází se v nadmořské výšce 601 metrů zhruba kilometr pěšky od zástavby Dalova, místní části Šternberku. Hloubka je zde 8,5 metru.

„Chodí sem hlavně lidé z okolí. I díky tomu je to oáza klidu. Pěkný cíl výletu v tom vedru,“ usmál se zhruba šedesátník, který v pátek odpoledne na kole šlapal k zatopenému břidlicovému lomu ze Šternberku. Z Olomouce je Dalov autem do 30 kilometrů.

Průhledná voda do tří metrů

K nejkrásnějším přírodním místům ke koupání vůbec patří zatopený lom ve Výklekách, ke kterému je to z Olomouce autem po dálnici zhruba 25 minut.

Čistá průzračná voda s viditelností až do hloubky tří metrů láká davy. Vodní plocha je obklopena obřími skalisky, ze kterých se otevírá pěkný výhled na hladinu. Přístup do vody je v jednom místě pozvolný.

„Půjčujeme paddleboardy. Jsme tady ve stánku od rána do večera. K dispozici jsou toalety, parkování je možné pouze na vyhrazeném místě za padesát korun na den,“ vysvětlovala pracovnice místního občerstvení. „Stanování není povoleno, dovoleno není ani koupání psů,“ poukázala.

Do 50 kilometrů od Olomouce se nachází ještě vyhledávaný Kurovický lom. Přírodní památka leží kousek od Hulína a koupání je zde po zrušení zákazu v roce 2014 možné.

