K dispozici je „padesátka“ i brouzdaliště se skluzavkou a dětskými atrakcemi v podobě zvířátek. Plné vstupné je 115 korun, zlevněné 95 korun a po 16. hodině dospělý zaplatí 90 korun a dítě 80 korun.

Letní bazén v Olomouci otevřel, první plavci vyzkoušeli vodu

Od pátku 3. června funguje také venkovní areál olomouckého aquaparku. V červnu tam bude otevřeno denně od 10 do 18 hodin, v červenci a srpnu od 9 do 19 hodin.

„Návštěvníci mohou využít také oblíbený aktivity park, který jsme nově rozšířili o několik atrakcí pro nejmenší děti,“ sdělil ředitel Dalibor Přikryl.

Vstupné pro dospělého na celý den je 200 korun, od 14 hodin jen 160 korun. Děti od 4 do 6 let platí 120 korun a od 14 hodin jen 110 korun. Školáci od 7 do 15 let pak 150 korun a od 14 hodin 130 korun.

Uničov, Šternberk, Litovel

Ve středu otevřeli koupaliště rovněž v Uničově. V pracovních dnech tam lidé mohou vyrazit od 13 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 19 hodin.

„O prázdninách se provozní doba rozšíří, otevřeno budeme mít od 9 do 19 hodin. V areálu je v provozu tobogán a nechybí hřiště na plážový volejbal, koše na basketbal a kdo chce, může si zahrát stolní tenis. Děti mají k dispozici asi deset různých atrakcí,“ vyjmenoval správce Jiří Páleník. Dospělý za vstup zaplatí 80 a dítě 40 korun.

Užívat si sluníčka a koupání v letním bazénu mohou už také obyvatelé Šternberka.

Tamní koupák se otevře v sobotu 4. června a po celý měsíc bude v provozu od 9 do 20 hodin. O prázdninách se provozní doba rozšíří do 21 hodin.

Areál nabízí dětské brouzdaliště, tobogán, skluzavky a občerstvení v bufetu i restauraci. Provozovatelům letos poněkud komplikuje situaci příroda a také blízká stavba.

„Voda v bazénu je samozřejmě čistá a vyhovuje všem hygienickým požadavkům. Opticky se to ale může jevit o něco hůř, na několika místech u dna je totiž lehce nazelenalá. Je to způsobeno tím, že po několika letech letos ve velkém vykvetly smrky a část pylu se dostala do bazénu. Navíc se vedle koupaliště staví nový most, což znamená zvýšenou prašnost. Děláme maximum pro to, aby byla voda co nejlepší a návštěvníci spokojeni,“ ujistil správce Josef Šuťák.

Celodenní vstup přijde dospělého na 80 korun (od 15 hodin 60 korun), dítě jen na 50 korun (od 15 hodin 40 korun).

Kdo dává přednost vodě bez přidané bazénové chemie, ten může za pár dní vyrazit do Litovle.

„Koupací biotop otevřeme v závislosti na počasí, zřejmě v druhé polovině června. Voda je u nás čištěná přírodním způsobem, letos máme nový filtr a tak by měla být krásně průzračná a čistá. Návštěvníci si velmi pochvalují místní občerstvení, kde si mohou pochutnat na specialitách z grilu,“ popsal ředitel technických služeb Jaroslav Erlec. Celodenní vstup přijde dospělého na 60 korun, dítě a studenta na 40 korun. Kdo dorazí po 17. hodině, může využít sníženého vstupného.

Bělkovice, Majetín , Paseka

Přípravy na novou letní sezonu vrcholí také v Bělkovicích-Lašťanech na Olomoucku. Koupaliště se tam bude pro veřejnost otvírat v sobotu 11. června a po celý měsíc bude fungovat v pracovních dnech od 12 do 19 hodin a o víkendech od 9 do 19 hodin. O prázdninách bude denně otevřeno od 9 do 19 hodin.

„Také letos plavcům nabídneme kondiční plavání, to bude už od 7 do 9 hodin ráno. Od loňského roku mají návštěvníci k dispozici nové parkoviště a v areálu přibyla také zeleň, která poskytuje stín. Samozřejmostí je občerstvení,“ popsal starosta Tomáš Němčic.

Kvůli dražším energiím mírně vzrostly ceny vstupného. Pro dospělé je na celý den vstup za 110 korun, děti a senioři zaplatí 60 korun. Ranní kondiční plavání bude za symbolickou dvacetikorunu.

„Po čtvrté hodině odpoledne máme zvýhodněné vstupy, pro dospělého jen za 60 korun a dítě za 40 korun,“ dodal Tomáš Němčic.

Vyhledávané koupaliště v Majetíně počítá s otevřením ve druhé polovině června a kromě koupání nabídne také sportovní aktivity, dětské herní prvky a občerstvení.

„V areálu bude během léta umístěna nová nabíjecí stanice pro elektrokola a mobilní telefony. Právě připravujeme aktuální ceník. Všichni zájemci jej brzy najdou na webových stránkách naší obce. Také letos zachováme poloviční vstupné pro každého, kdo do areálu zavítá po páté hodině odpolední,“ uvedla starostka Miroslava Zavadilová.

Přírodní koupaliště v Pasece na Olomoucku by se mělo, bude-li pěkné počasí, otevřít v pátek 10. června. V pracovních dnech má mít otevřeno od 14 do 19 hodin a o víkendech od 10 do 19 hodin.

V době letních prázdnin nabídne každý den koupání od 10 do 19 hodin. Vstupné pro dospělého na celý den je jen 60 korun, pro dítě 30 korun. Po 17. hodině se platí pouhých 20 korun.