Vzniknout má menší saunový svět na koupališti, jež tím získá celoroční využití. V plánu je i moderní multifunkční hala. „Vyrůst by měla nedaleko základní školy v části Lašťany. Pozemek máme připravený,“ vysvětluje v rozhovoru pro Olomoucký deník starosta obce Tomáš Němčic.

Vloni se v obci podařilo dokončit zásadní investici, a to „novou“ školu. Jak jsou žáci a kantoři spokojeni?

Žáci už nemusejí přecházet z jedné budovy školy do druhé, ale výuka může probíhat pod jednou střechou. Díky přístavbě a nástavbě jsme dostali pět ročníků do jedné budovy a je zde devět nových tříd. Kvůli epidemii koronaviru si děti školy moc neužily. Nám se ji během roku podařilo již kompletně dovybavit nábytkem a výpočetní technikou. Když jsme měli Den otevřených dveří, lidé byli změnou nadšeni, za což jsme rádi. Byla to nejdůležitější akce posledních let, naše priorita.

Starosta Bělkovic-Lašťan Tomáš NěmčicZdroj: Deník/Daniela TauberováParádní školu máte, ale nechybí u ní sportoviště?

Chybí. Začneme tím, že naproti vznikne víceúčelové hřiště a v plánu máme i sportovní halu. V zimě žáci cvičí a veřejnosti sportuje v sokolovně. Pro žáky to z důvodu vzdálenosti není ideální.

Sportovní halu?

Ano, víceúčelovou. Mohla by stát cca 150 metrů od nové školy, v lokalitě Brodek. Pozemek na to máme. Dopoledne by sloužila škole a v odpoledních a večerních hodinách spolkům, místním občanům, případně přespolním.

Jak jste daleko?

V příštím roce chceme mít na stole projekt a zabojovat o dotace, bez kterých to nezrealizujeme. Je to velká výzva, ale půjdeme do toho. Je potřeba vytvořit podmínky pro to, aby děti i dospělí měli možnost sportovat, zlepšovat svoji kondici, hýbat se.

Velikost haly?

Aby se do ní vešel alespoň jeden tenisový kurt. Počítáme také s míčovými sporty, badmintonem atd.

Vylepšíme bistro, uděláme stín

Koupaliště v Bělkovicích je v létě hodně vyhledávané. Máte další plány, jak ho ještě více zatraktivnit?

Máme. Je to novinka, kterou jsme právě projednávali s radními. Chystáme saunu, tedy celoroční využití areálu. Zatím máme jen náčrt, v příštím roce by měl být projekt a na podzim bychom snad mohli i realizovat. Uvidíme, v jakých cenových nákladech by tato investice byla. Podpora zdraví obyvatel je jedna z dalších našich priorit.

Takže areál celkově zvelebíte?

Přesuneme komunální techniku a dílnu zaměstnanců pryč do budovaného obecního domu vedle bývalého hostince Parlament. Vylepšíme bistro i šatny. Provedeme zastínění ploch. Dětem plánujeme postavit nějakou skluzavku do vody, aby měly pořádné vyžití. Takové jsou naše vize.

Jak si letos vedlo koupaliště co do návštěvnosti?

Proti loňsku, kdy jsme měli otevřeno také dva měsíce, to bylo slabší. Vloni činila tržba bezmála 800 tisíc korun. Byla to druhá nejlepší sezona za posledních 20 let. Letos jsme utržili přibližně 450 tisíc. Bohužel nepřálo tolik počasí. Lidé chodili, opatření proti covidu je neodrazovala, ale v srpnu bylo pouhých 12 dní je koupání, což je velmi málo

Když jsme u zdraví a pohybu: nejen místní jistě oceňují novou cyklostezku směrem na Dolany. Jaká je odezva?

Podařila se. Společně s Dolany jsme vybudovali něco, z čeho mám velkou radost. Využívají ji naši občané, ale i turisté, kteří se díky tomu bezpečně, mimo rušnou komunikaci, mohou pohybovat mezi Bělkovickým údolím a Bohuňovicemi a dále na Šternberk či Olomouc.

Pozemek pro rodinné domy

Bělkovice jsou atraktivní adresou k bydlení. Má nyní obec pozemky, na nichž by se dalo stavět?

Tuto otázku dostávám minimálně jednou týdně…

Lidé volají, píší?

Ano. Obec aktuálně nemá nic. Ale udělali jsme již první krok k tomu, abychom je mohli v budoucnu nabídnout. Na jarním zastupitelstvu jsme odsouhlasili zakoupení pozemku o rozloze přibližně 6000 metrů čtverečních. Vyrůst zde mohou rodinné domy, případně obec může postavit i bytový dům. Vše se však musí ještě připravit. Není zde infrastruktura.

V Bělkovicích chybí bydlení pro seniory, což je dlouhodobý problém. Změní se to?

Počítáme se vznikem bytů pro seniory. Na základě zpracované lokální koncepce sociálního bydlení vznikne 12 až 15 bytů v objektu, kde máme školní jídelnu. Plánujeme ho zvětšit o nástavbu a poštu z něj přesunout do budovy bývalé školy, kde bude nově i obecní úřad. Senioři by tak měli pod jednou střechou i jídelnu, kam se pohodlně dostanou výtahem.

Za knihovnu sklízí chválu



Nová obecní knihovna v Bělkovicích-Lašťanech, září 2021Zdroj: Deník/Daniela TauberováKnihovnu, kterou by mohly jiné obce jen závidět, se pyšní v Bělkovicích-Lašťanech. Otevřeno má hned třikrát týdně a o výpůjčky je zájem napříč generacemi.



„Jsme rádi, že děti chodí pro knížky a nesedí jen u počítače. Nejaktivnější oceňujeme, abychom je motivovali,“ zmínil starosta obce Tomáš Němčic.



Knihovna funguje spolu s infocentrem obce a má samostatná oddělení pro dospělé čtenáře a nejmenší návštěvníky s dětským koutkem. K dispozici jsou počítače s připojením k internetu. Probíhá zde výuka angličtiny.