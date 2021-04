„Pokud by nám vláda v červnu umožnila za nějakých podmínek otevřít, budeme připraveni. Voda se musí napustit měsíc až šest týdnů předem. Bazén jsme už vyčistili,“ vysvětloval Jaroslav Erlec, ředitel litovelských technických služeb, které provozují vyhledávaný městský koupací biotop.

Bazénová vana o objemu 1 830 metrů krychlových s maximální hloubkou 3,4 metru v plavecké části se již od tohoto týdne napouští.

Pracovníci ve čtvrtek dokončili stříhání rostlin v biologické části koupaliště a počátkem května chtějí aplikovat první dávku čisticích bakterií, které se spolu s kořenovým systémem vodních rostlin starají o kvalitu vody. Celý proces čištění na přírodní bázi se musí dobře nastartovat, aby byl funkční po celou sezonu.

„Pomáhají čtyřkomorové filtrační jednotky, do kterých proudí voda ze dna bazénu a pláží. Odtud pak jde přes kořenový systém rostlin do laguny a následně do druhé biologické části s rostlinami. Takto krásně vyčištěná voda pak vtéká do bazénu. Neustále cirkuluje v celém systému. O to se stará pět čerpadel, včetně toho, co žene vodu ze studny, pokud je třeba vlivem odparu vodu doplnit,“ ukazoval v biologické části správce areálu.

Vše se usadilo

Koupaliště vloni v polovině června otevřelo s obavami, zda lidé přijdou. Zpočátku byli opatrní a návštěvnost minimální.

„Vše se usadilo, dezinfekce, rozestupy, s tím vším jsme se naučili fungovat. Sezona nakonec nedopadla vůbec špatně. Věříme, že letos v červnu bude přát počasí a epidemická situace dovolí, abychom nastartovali novou sezonu a léto si společně užili. Na návštěvníky už se těšíme,“ zval Jaroslav Erlec.

První v regionu

Litovelský areál nabízí jako jeden z mála v Olomouckém kraji vodu bez chemie. Je příjemně teplá, ohřívají ji solární kolektory. Koupací část biotopu má proměnlivou hloubku 1 až 1,5 metru v neplavecké části a až 3,4 metru v části pro plavce. V areálu je k dispozici vyžití pro malé i dospělé návštěvníky, řada relaxačních prvků, sportoviště i bistro s občerstvením.

Koupaliště otevřelo město v roce 2013 jako vůbec první koupací biotop v regionu.