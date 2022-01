Centrum Olomouce bude opět bez tramvají, na půl roku

Stavební práce před pár dny začaly, hotové má být přibližně za rok. Přestavba bývalé kotelny je součástí projektu financovaného z fondů Evropské unie.

„První část projektu zahrnovala rekonstrukci chráněného bydlení v ulici Václava III., to už je hotové a nyní se začíná s bývalou kotelnou. Ta se změní na denní stacionář pro deset až patnáct klientů, kteří potřebují jen nižší míru podpory. Do nových prostor by se měla příští rok na podzim přesunout část klientů z našeho stávajícího denního stacionáře v Mozartově ulici,“ informovala ředitelka společnosti Jitro Anna Taclová.

Nový olomoucký park počítá i s jezírkem a pláží. Jakou variantu preferujete?

Po uvolnění části prostor v Mozartově ulici, zhruba za rok, začnou úpravy také ve stacionáři.

„Vybudujeme tam sociálně terapeutickou dílnu pro klienty, kteří vyžadují nižší míru podpory než je cílová skupina denního stacionáře. Budou tam získávat a upevňovat si pracovní návyky, aby se mohli lépe uplatnit na trhu práce. Nabídneme našim klientům novou sociální službu,“ dodala ředitelka.

Obecně prospěšná společnost Jitro poskytuje lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby denního stacionáře v bezbariérovém prostředí poblíž centra města a chráněného bydlení v rodinném domě na Lazcích.