O návrat zvonů do poutního kostela svaté Anny a svatého Jakuba Většího ve Staré Vodě usiluje skautské středisko Ladislava Ruska ve Velkém Týnci.

Chrám ve Staré Vodě na Libavé | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Na nové zvony mohou lidé přispět ve veřejné sbírce, která má osvědčení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Sbírka běží od 12. prosince, poslat peníze lze na účet číslo 2602698003/2010, a to do konce roku 2025.

Pokud se podaří vybrat dostatek finančních prostředků, mohlo by se rozlehlým poutním místem rozeznít až sedm nových zvonů.

„První dva jsou menší a již jsou hotové, financovali je soukromí dárci. Jeden ze zvonů je určen do kaple ke Královské studánce, druhý do takzvaného sanktusníku kostela. Ve veřejné sbírce bychom rádi shromáždili prostředky na tři nové zvony do pravé věže a další dva do levé věže kostela,“ popsal skautský činovník Jan Pečinka.

Nejmenší zvon bude vážit 93 kilogramů, největší 750 kilogramů. Odlévat je bude zvonařská dílna v Brodku u Přerova.

„Původní zvony ze Staré Vody byly rekvírovány během první i druhé světové války. V průběhu té druhé v kostele zůstaly jen dva nejstarší a nejtěžší zvony. Až po vzniku vojenského prostoru byly v padesátých letech minulého století převezeny do Přerova a Červené Lhoty u Jihlavy,“ připomněl pohnutou historii poutního místa Jan Pečinka.

Do obnovy rozsáhlého a v minulosti dlouhá léta chátrajícího areálu ve Staré Vodě se členové skautského střediska Ladislava Ruska pustili už před 29 lety. Začínali například odstraněním náletových dřevin, pracovali také na rekonstrukci náhrobků na tamním hřbitově. V roce 2007 se jim podle zachovaných dobových fotografií podařilo obnovit Královskou studánku do původní barokní podoby.

„Také jsme se věnovali historickým křížům, pomníku padlých v první světové válce i obnově rybníka na přibližně třetině jeho původní výměry. Rovněž jsme nainstalovali čtyři informační tabule doplněné fotografiemi, aby se návštěvníci a turisté dozvěděli informace o historii tohoto místa,“ vyjmenoval Jan Pečinka.

Poutní kostel svaté Anny a svatého Jakuba Většího naposledy ožil během uplynulého víkendu, kdy se tam uskutečnila již tradiční akce s názvem Vánoční zpívání. Zpěv koled a krásnou adventní atmosféru si v zaplněném kostele užívalo na 320 návštěvníků. Zájemci si také mohli odvézt domů Betlémské světlo, které skauti převezli i do Staré Vody.