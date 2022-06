„Jedná se o první etapu opravy venkovních a vnitřních omítek a sanaci vlhkého zdiva. Opravou postupně projdou nejen vstupní, ale i boční portály. Prostřední portál už si zaslouží větší péči, kvůli zatékající vodě je ve špatném stavu. Kromě opravy kamene tam musíme zároveň vyřešit odtok vody, aby jej nadále nepoškozovala, protože pak by hrozilo i statické narušení,“ popsal farář Jan Regner.

Vyměněny za nové podle něj nyní budou také některé dosluhující klempířské prvky. V dalších etapách restaurátorských prací by se postupně měly obnovovat sochy.

„Rádi bychom v budoucnu opravili celou hlavní fasádu. Poté, co bude obnovena, bychom chtěli zahájit jednání s městem o možnosti obnovit nasvětlení kostela. To ale určitě nebude dříve než za několik let. Obnova vstupních portálů odborníkům zabere přibližně rok a půl práce,“ vysvětlil Jan Regner.

Zašlou krásu nyní vstupním portálům navrací restaurátor, kameník a historik Ladislav Werkmann. Ten v minulosti restauroval mnoho olomouckých kulturních a historických památek a podílel se také na obnově kostela Panny Marie Sněžné.

„Pracoval jsem tady už před třiceti lety, ale portály se tehdy nedokončily, důvodem byly omezené finanční prostředky. Řeší se to až teď, dodatečně. Skrze balkon zatéká voda do pískovce, kde pak v zimě zamrzá a dochází ke znečištění kamene. Dole už jsou některé římsy úplně zvětralé, proto je budeme nahrazovat novými kamennými římsami. Probíhá také celkové čištění a chemické ošetření kamene,“ popsal rozsah prací olomoucký restaurátor.