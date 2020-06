Výsledky testů by měly být známy ještě dnes. Průběh onemocnění u seniorů, u kterých již byla nákaza potvrzena, není podle vedení domova zatím nijak dramatický.

Nikdo nemusel být převezen na infekční oddělení prostějovské nemocnice.

„Otestováni již byli všichni. Zbytek zaměstnanců a ostatní klienty. Čekáme na výsledky,“ sdělil v úterý dopoledne ředitele Domova pro seniory Červenka Josef Piska.

V litovelské pobočce domova přijali organizační a hygienická opatření, aby se nákaza dále nešířila. V Litovli i zařízení v Července byly zakázány návštěvy.

„Zřídili jsme ‚koro‘ oddělení a uvidíme, jak se bude naplňovat,“ dodal.

Zhoršení u jednoho klienta

Pět covid pozitivních klientů plánoval domov přesunout na speciální oddělení do Odborného léčebného ústavu Paseka, protože se obává, že provoz v Litovli by personálně nemusel zvládat, pokud by nakažených mezi klienty a zaměstnanci přibylo.

„Nemohu odvolat lidi z Červenky, kde mám na směně pět pracovníků na padesát klientů,“ vysvětloval Piska.

Průběh onemocnění u dvanácti seniorů, kteří jsou ve věku nad 80 let, není podle ředitele domova nijak závažný.

„U jednoho klienta nastalo zhoršení, zvýšila se mu teplota, u ostatních je průběh běžný, nijak závažný,“ sdělil.

Původ nákazy nejasný

Nákaza se v domově pro 64 seniorů objevila v minulém týdnu. Jak se koronavir do zařízení dostal, nechce ředitel spekulovat. Klienty mohl nakazit jeden ze zaměstnanců. Infekci rovněž mohli „zavléct“ do domova rodinní příslušníci. Někteří senioři také opustili zařízení a krátce pobyli doma.

Kvůli nákaze v domově pro seniory již v pondělí přijala opatření základní škola v Litovli, kde byla přerušena výuka jedné třídy na prvním stupni.

„Rodič jednoho ze žáků pracuje v domově. Jestli je, nebo není, pozitivní, to zatím nevíme. Jedná se o preventivní opatření,“ sdělil v pondělí odpoledne Deníku starosta Litovle Viktor Kohout.

V Olomouckém kraji se od počátku epidemie nakazilo koronavirem 785 lidí. Od nedělního večera do pondělního večera zaznamenali hygienici nárůst o devět potvrzených případů.

Od pátku tak počet vzrostl o čtyři desítky. Uzdravilo celkem 683 nemocných. V souvislosti s nemocí Covid-19 zemřelo osmnáct lidí. Aktuálně je tedy v regionu 75 nakažených.