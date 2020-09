V Olomouckém kraji jsou kvůli nákaze koronavirem nyní zcela uzavřeny dvě mateřské školy.

„Máme informace o uzavření mateřské školy v Hrabišíně a mateřské školy Kovařovicova v Olomouci,“ sdělila ve středu odpoledne Dana Vránová z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje s tím, že epidemiologická situace se stále vyvíjí.

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci je od středy zavřený i první stupeň Základní školy Sluneční v Šumperku.

V karanténě jsou až do pátku 25. září žáci z takzvané přípravné třídy a dalších deseti tříd.

„V půlce tříd je nemocný učitel, pozitivní jsou také dvě děti. Půlka tříd je v karanténě a půlka by mohla normálně fungovat, bohužel nemáme dostatek pedagogů, abychom zajistili výuku ve třídách. Další učitelé z prvního stupně jdou na testy, protože se necítí dobře a mají zvýšenou teplotu. Krajská hygienická stanice nám vyšla vstříc a celý první stupeň je od středy zavřený,“ popsal aktuální situaci ředitel Základní školy Sluneční Hynek Pálka.

Podle něj se okamžitě u všech ročníků prvního stupně rozběhla distanční výuka. Výjimkou nejsou ani prvňáčci, kteří ve škole strávili teprve pár dní. Žáci druhého stupně nadále do školy docházejí.

„Pedagogický sbor na druhém stupni je zatím po zdravotní stránce v pořádku. Ohnisko nákazy zřejmě bylo jen na prvním stupni. Pro nás je to velmi nepříjemná situace, na žáky a klasickou výuku ve třídách jsme se všichni těšili. Mrzí nás, že tak krátce po zahájení školního roku už je část školy prázdná. Doufáme, že to příští pátek skončí a všechno se zase vrátí do normálu,“ věří Hynek Pálka.

Koronavir i ve škole v Loučné

Na Šumpersku se přitom nejedná o jedinou školu, kde se nákaza objevila. Setkali se s ní také na Základní a mateřské škole v Loučné nad Desnou.

„V úterý bylo jedno pozitivně diagnostikované dítě a dvanáct máme v karanténě. Devět z nich mělo negativní první test, další na otestování čeká a dvě děti dokončují karanténu. Zdroj nákazy nepochází z naší školy,“ informoval na webových stránkách školy ředitel Petr Lukáš.

Provoz zatím omezený není, dodržují se všechna hygienická nařízení a hasičský záchranný sbor navíc provedl dezinfekci vnitřních prostor školy.

Zavřená i školka na Kopečku

Mateřská škola v Hrabišíně na Šumpersku je uzavřena už od čtvrtka 10. září. Podle sdělení ředitele Romana Hanáka na webu školy jsou důvodem nepředvídatelné organizační důvody, školka bude mimo provoz až do 20. září.

Minimálně do 21. září bude uzavřena také mateřská škola Kovařovicova v olomoucké městské části Svatý Kopeček, kde v karanténě skončily děti, pedagogičtí pracovníci a část správních zaměstnanců.

V karanténě je také jedna učitelka tamní základní školy, čtyři asistentky pedagoga a speciální pedagog. Výuka v základní škole na Svatém Kopečku omezena není.

Koronavirus zkomplikoval začátek školního roku na Základní a mateřské škole v Horní Moštěnici na Přerovsku, která byla uzavřena kvůli pozitivnímu testu u jedné z učitelek.

V karanténě tam skončil celý pedagogický sbor, celkem se jednalo o 26 lidí. Později se Covid-19 zjistil při opakovaném testu u další učitelky. Školní rok tam zahájili se zpožděním ve středu 9. září.