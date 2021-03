Na páteřní komunikaci spojující Olomouc a Přerov od rána zastavovala řidiče jedoucí na Přerovsko hlídka v Krčmani. Auta si vybírala namátkově a požadovala po šoférech, aby doložili důvody překročení hranice okresu.

Jak Deník na místě zjistil, kontrolovaní řidiči o mimořádném opatření věděli a až na výjimky dokázali cestu do jiného okresu zdůvodnit předepsaným způsobem.

„Ano, hned vám to dám,“ podávala řidička hlídce čestné prohlášení, které si večer doma vytiskla a vyplnila.

Stejně zareagovala po zastavení na kontrolním stanovišti na průtahu Krčmaní v době mezi 9:00 a 9:30 většina řidičů. Hned sahali po potvrzení od zaměstnavatele či vyplněném čestném prohlášení s dnešním datem. Důvodem překročení hranice olomouckého okresu byly pracovní cesty. V jednom případě návrat od lékaře.

„Večer jsem si doma vytiskl formulář. Připravil jsem si vše. S kontrolou jsem počítal,“ sdělil Deníku řidič, který ráno vyjel z Prostějova směrem do Olomouce, kde jel do servisu s autem.

„Teď jedu dalším autem do Tovačova do firmy,“ popsal řidič z Prostějova. Vše měl v pořádku a mohl pokračovat v cestě.

Hanácká dálnice bez kontrol

V pondělí dopoledne na extrémně vytížené trase mezi Prostějovem a Olomoucí žádné silniční kontroly nebyly.

Policejních kontrol byla prostá nejen hanácká dálnice D46, ale i souběžné okresky přes Lutín a Bystročice.

"Jela jsem do práce ráno na sedm z Prostějova do Olomouce. Nemám dálniční známku, tak jsem jela přes Lutín a nikdo mě nezastavil, ani jsem žádnou kontrolu neviděla," uvedla Hana Burešová a dodala: "Potvrzení zaměstnavatele jsem měla připravené."

Plynule byla průjezdná i D46 v obou směrech. Pomyslný hraniční bod dvou okresů Olšany u Prostějova s dálničními sjezdy byl volně průjezdný. Obdobně byla bez policejních kontrol i trasa z Nedvězí přes Bystročice, Olšany a dále na Lutín.

Kontroly byly i v Ostružné či Studené Loučce

Ráno kolem sedmé hodiny kontrolovala hlídka policistů také řidiče projíždějící v Ostružné. Mezi těmi, kteří mířili od Lipové-lázní na Hanušovice, byl i muž středního věku.

„Jedu z Jeseníku na Dolní Moravu, mám tam zakázku,“ odpověděl hlídce. „Ale vytisklé to bohužel nemám. Zaměstnavatel mi potvrzení poslal elektronicky, nemám doma tiskárnu,“ dodal.

Policejní hlídky kontrolovaly řidiče na různých místech okresu. Dopoledne i na Studené Loučce. Vzhledem k množství projíždějících aut jich zde prověřovali jen zlomek.

Policejní hlídky jsou v terénu na hranicích okresu od půlnoci.

„Jednotlivá stanoviště jsou pojata formou namátkových kontrol. Policisté zjišťují, jaký je konkrétní důvod přecházení cestujících přes dané území. Kontroly mají formu pohyblivých hlídek na různých stanovištích,“ sdělila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Podle vládního krizového opatření nemohou lidé od pondělí opustit okres, v němž žijí. Mezi výjimky patří cesta do zaměstnání, k lékaři nebo na pohřeb.

Kontroly? Namátkové

Jak to vypadá z Přerova směrem na sever?

„Jezdím do Přerova z Frýdku Místku, takže musím projet třemi okresy. Na hranicích okresu Frýdek Místek a Nový Jičín stála jedna hlídka, na další jsem narazil v Polomi, tedy na hranicích okresů Nový Jičín a Přerov. Tam byla v každém směru tři policejní auta a čtyřproudá silnice byla zúžena do dvou pruhů,“ popsal osmačtyřicetiletý muž, který jezdí denně do práce do jedné z přerovských firem.

Zatímco policisté ve směru z Nového Jičína do Hranic auta nezastavovali, v tom opačném ano. „Prováděli ale kontroly jen namátkově, já jsem bez problémů projel, i když ještě zatím nemám potvrzení od zaměstnavatele. Provoz to naštěstí nijak nezpomalilo, protože aut už delší dobu jezdí mnohem méně. Zasekl jsem se klasicky až u podjezdu v Předmostí, kde provádějí na křižovatce opravu povrchu vozovky,“ vylíčil dále.

Podle krajské policejní mluvčí Marie Šafářové platí opatření od půlnoci a hlídky jsou rozestavěny na 170 vytipovaných stanovištích v rámci Olomouckého kraje.

„Nejen na dálnici, ale i na silnicích prvních, druhých a třetích tříd. Do akce se zapojila velká část policistů služby pořádkové a dopravní policie,“ řekla.

Podle policistů se hlídky zaměřují hlavně na výpadovky. Řidiči ve směru na Zlín je tedy potkají u Horní Moštěnice, a ti, kteří míří z Přerova do Olomouce, pak u Kokor.

Výpadovka na Zlín? Průjezd byl hladký

Například na výpadovce z Přerova směrem na Zlín se kolony kvůli policejním kontrolám netvořily a průjezd frekventovanou silnicí byl hladký. Hlídka policistů z přerovského dopravního inspektorátu zastavovala řidiče u sjezdu na dálnici u Horní Moštěnice.

„Řidiči musejí předložit občanský průkaz, abychom zjistili, kde mají trvalé bydliště. Pokud jsou z jiného okresu, doloží potvrzení od zaměstnavatele, že zde mají pracoviště, nebo vykonávají nějakou činnost. Překvapilo nás, že už dnes mají všechno v pořádku a každý předložil vytištěný papír a potvrzený od zaměstnavatele,“ uvedla Jana Pencová z přerovského dopravního inspektorátu, která řidiče zastavovala.

Hlídka během dopoledne provedla kolem šedesáti namátkových kontrol.

„Řidiče vybíráme náhodně a podle toho, jak nám dopravní situace umožní zastavit vozidlo,“ řekla.

Jedním ze šoférů, který absolvoval namátkovou kontrolu, byl i Roland Mišicák. Všechny doklady měl v pořádku. „Jsem Slovák, který žije v České republice a rozvážím armatury po celé zemi. Mám tedy s podobnými kontrolami zkušenosti i ze Slovenska, takže jsem na to zvyklý. Považuji to za naprosto standardní věc,“ zhodnotil.

V akci je 250 policistů, posílí je armáda

Do bezpečnostního opatření se v pondělí zapojilo na 250 policistů z celého Olomouckého kraje, kteří jsou rozmístěni na 170 stanovištích.

„Všechna stanoviště nejsou obsazena po celý den. Každá hlídka má přidělena dvě až tři, na nichž střídavě zajišťuje výkon služby. Hlídka se pohybuje mezi danými stanovišti v nepravidelných časových intervalech, a to podle aktuální potřeby,“ upřesnila krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

Policie předběžně dohodla i spolupráci s armádou a Celní správou.

„Posilování výkonu služby těmito složkami by mělo být zahájeno během úterý a středy. Společně s policisty bude vykonávat kontrolní činnost na území Olomouckého kraje asi 400 příslušníků armády a 20 příslušníků Celní správy. Kontroly budou probíhat nejen na hranicích okresů, ale policisté budou namátkově kontrolovat i cestující vlakovými a autobusovými spoji mimo okresy,“ doplnila.

Policisté se podle ní zaměřují v rámci běžného výkonu služby na dodržování veškerých opatření vlády na území měst a obcí.