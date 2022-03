Strejčkův lom a vykvétající koniklece - 8. března 2022

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Jde o chráněný druh a lidé by neměli s rostlinou vůbec manipulovat. Právě u Strejčkova lomu je každoročně vysoká návštěvnost a lidé spoustu rostlin zadupou do země ještě před tím, než vykvetou. Za poškozování rostlin a jejich přesuny na zahrádky hrozí pokuta. Lidé by měli upřednostnit koniklece pěstované v zahradnictví, koniklec velkokvětý je vázán na vápenaté podloží a na zahrádce se mu jistě dařit nebude.

VIDEO: V Pomoraví se rozvinuly koberce sněženek

Travnatá step a Strejčkův lom, ve kterém se kvalitní vápenec těžil od 16.století, je přírodní památkou. Hlavním předmětem ochrany je právě jedna z největších populací koniklece velkokvětého na Moravě. V Olomouckém kraji roste koniklec ve větším počtu také na Prostějovsku u Slatinek - na Vápenici.

Koniklec je vysoce jedovatý. Vytváří toxiny a při požití může dojít ke zpomalení srdeční činnosti.