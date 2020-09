„Jaký máme recept? Nevím, jestli máme ve studnách zázračnou vodu nebo nám ve vzduchu létá něco, co zabíjí koronavirus, že se nám raději vyhne,“ odlehčil téma starosta Konice Michal Obrusník. „Faktem je, že podle údajů, které mám jako starosta k dispozici, doposud není potvrzena nákaza covidem v ORP Konice, byť v okolí je to jinak,“ potvrdil.

Proč je na covidové mapě České republiky Konicko stále nepopsaným místem, neumí starosta největšího sídla mikroregionu vysvětlit.

„To asi nikdo. Může to být dáno tím, že lidé na Konicku žijí zdravěji, mají více pohybu. Konice je město vesnického typu a nejsou velké koncentrace lidí na veřejných místech,“ zamýšlel se.

Na druhou stranu obyvatelé ze 70 procent denně dojíždějí za prací mimo území, a to i do velkých měst.

„Ne však veřejnou dopravou, ale hlavně individuálně auty. To bych viděl jako odlišnost, která může hrát roli,“ uvažoval Obrusník.

Máme čerstvý vzduch a kliku

Podle starosty Konice se však jedná hlavně o štěstí, které v dosavadní fázi pandemie covidu těší tuto oblast ležící v Drahanské vrchovině.

„Bavme se o štěstí a víře, že to tak zůstane co možná nejdéle. Tak bych to viděl. Riziko zde hrozí a proto neustále vyzýváme lidi, aby dodržovali protiepidemická opatření,“ dodal Michal Obrusník.

Podle Jaroslava Čampiše, praktického lékaře pro dospělé, jenž ordinuje i v části Konicka, je nula v covidové statistice dána zejména nízkou hustotou osídlení.

„Na vesnicích také žije více starších lidí, kteří nepotřebují jezdit do velkých měst za nákupy, ale vystačí si s místním konzumem. Jsou více venku na čerstvém vzduchu, mají více pohybu. Faktorů je celá řada, ale spíše je to o tom, že Konicko má zatím kliku,“ vyjmenovával faktory lékař, který pacientům připomíná důležitou prevenci.

Nejsme více ukáznění

Nad unikátní covidovou bilancí se už zamýšleli i ve škole v Brodku u Konice.

„Nejsme více ukáznění než lidé žijící jinde. Po rozvolnění opatření se na Konicku organizovaly společenské akce. V létě jsme se shodli na tom, že je to otázka času,“ uvedla ředitelka Základní školy a mateřská školy T. G. Masaryka Kateřina Dostálová. „Je 21. září a na nule jsme stále,“ těšilo ji.

Školáci podle Dostálové nereptali, že musejí nosit roušky.

„Žáky máme ukázněné. Až jsme byli překvapeni, jak dobře to vzali. Nedělají žádné vzpoury, nikdo naštvaně nehází rouškou,“ popisovala chování nejmladší generace.

„Situaci s nimi probíráme. Vysvětlujeme dětem, že je potřeba chránit seniory, se kterými často žijí pohromadě v jednom domě, takže tomu velice dobře rozumí. Jsou tu možná trochu jiné vztahy,“ líčila ředitelka.

Pozemky pro zájemce jsou připraveny

Kdo by uvažoval, že se přestěhuje z velkoměsta na venkov a kromě krás Konicka bere vážně i jeho dosavadní unikátnost v covidové době, má podle starosty Konice možnost. Město zrovna připravilo stavební parcely. Cena je 1210 korun za metr čtvereční pozemku.

„Pozemků máme posledních dvanáct. Kdo chce utéct z města, neměl by moc dlouho váhat,“ usmíval se starosta města rozkládajícího se ve svažitém terénu údolí Romže.