K tomu, aby investoval do této modernizace, tlačí litovelský cukrovar vedení samosprávy i samotní obyvatelé města. „Prádlo nemůžeme mít venku na balkoně. Raději nevětráme. Nedá se to vydržet,“ popisovala paní Ludmila, která žije nedaleko cukrovaru, situaci, kdy je zápach nejhorší.

„Někdy je to lepší, někdy necítíme nic. Problém je v tom, že to trvá roky. Zvyknout si na to? To se opravdu nedá,“ dodala šedesátnice.

Vedení samosprávy tlačí cukrovar, aby vyměnil technologii na čistění odpadní vody a nezatěžoval město zápachem.

Před dvěma roky, kdy se situace vyhrotila, exstarosta Litovle Zdeněk Potužák dokonce vybídl k uspořádání protestu v podobě lidského řetězu před startem nové řepné kampaně.

Obě strany se dohodly na pravidelných schůzkách, kde zástupce Litovelské cukrovarny bude informoval město o situaci.

„Schůzky probíhají. Pan ředitel je pozván na jednání rady počátkem října, kde věříme, že se dozvíme novinky,“ potvrdil místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Cukrovar požádal o razítko

Litovelská cukrovarna ujišťuje, že chce situaci řešit. Letos udělala zásadní krok na cestě k realizaci stavby v areálu cukrovaru, když požádala Krajský úřad Olomouckého kraje o územní a stavební povolení.

Z předložené žádosti vyplývá, že předmětem záměru je vybudování ČOV, která zajistí vyčištění všech průmyslových odpadních vod z cukrovaru na kvalitu umožňující jejich vypouštění do vodního roku.

Současně s vyčištěním odpadních vod budou odpadní vody, uskladněné během kampaně na zemních nádržích, po kampani vyčištěny v průběhu zhruba 30 dnů od skončení kampaně.

Zabrání se tak uvolňování zápachu z nečištěné vody do okolí nádrží. Jak stojí v oznámení o zahájení řízení z 9. září, samotná realizace stavby bude rozdělena na dvě navazující etapy výstavby - s odstupem zhruba jednoho roku.

„Požádali jsme, doložili vše potřebné. Nyní čekáme. Jak budeme mít potřebný souhlas, budeme činit další kroky,“ sdělil Deníku ředitel Litovelské cukrovarny Václav Řehák.

Náklady na realizaci stavby přesáhnou 70 milionů korun.

„Kdy by mohla být uvedena do provozu, k tomu se nyní mohu jen těžko vyjadřovat konkrétněji,“ uvedl.

Cukrovar v polovině minulého týdne zahájil řepnou kampaň. I když řepa narostla díky dostatku vláhy, cukernatost se podle Řeháka zatím ukazuje jako nízká - pohybuje se kolem 14 až 15 procent.