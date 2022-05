Kultovní lidová jídelna obnovuje provoz, v nové verzi. Takto teď vypadá

Hudební legenda, jejíž popularita dosáhla vrcholu ve druhé polovině osmdesátých a na počátku devadesátých let 20. století, vystoupí ve Funparku u Galerie Šantovka.

Fanoušci se mohou těšit na hity Everlasting Love, Hiroshima, In the Heat of the Night nebo Maria Magdalena, kterými Sandra válcovala žebříčky řady světových hitparád. Songy dodnes poslouchají miliony lidí po celém světě.

Sandra Cretu, rodným jménem Sandra Ann Lauer, se narodila 18. května 1962 v německém Saarbrückenu.

„Na dvojkoncertu s českým hitmakerem Michalem Davidem se chystá spolu se svými fanoušky oslavit kulaté narozeniny,“ zval Petr Hlávka na událost letošní popové koncertní sezony.

Legenda, co roztančila Panoramu, Varnu, Violu. A hraje dál, jako DJ Grandfather!

Na playlistu Michala Davida nebudou chybět jeho největší hity jako Discopříběh, Pijeme colu nebo Každý mi tě, lásko, závidí.

„Michal David je fenoménem české hudební scény. Je na ní už přes 42 let a stále oslovuje tisíce fanoušků a fanynek. Věříme, že jeho show bude nezapomenutelná,“ lákal Petr Hlávka.

Vstupenky na popovou show pod širým nebem si mohou zájemci zakoupit on-line na webu Divadla na Šantovce nebo na platformě ticketportal.cz.

