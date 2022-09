Volební překvapení ve Šternberku. V Litovli i Uničově slaví současní starostové

Překvapením komunálních voleb ve Šternberku je porážka ODS. I když strana co do přízně voličů posílila a obhájila pět mandátů v zastupitelstvu, na pásce skončila druhá - za vítězným ANO pro Šternberk. To získalo téměř 29 procent hlasů a o mandát více než občanští demokraté.

Šternberský starosta Stanislav Orság (ODS) | Foto: Deník/František Berger