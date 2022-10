„Jsme přesvědčeni, že soud nám dá zapravdu. Nebylo to v pořádku. Volby by se měly opakovat,“ uvedl lídr Sdružení nezávislých kandidátů a místní podnikatel Ludvík Chodil.

Poukazuje na to, že urna ve volební místnosti nebyla zapečetěná.

„Nebyla, když jsem byl hlasovat, tedy v sobotu o půl jedné, ani v noci na sobotu, jak jsem se dozvěděl. Na urně byl malý visací zámeček, který otevře každý. Budova, ve které volby byly, má asi tři vchody, od kterých má klíče půl vesnice,“ popisoval.

U voleb v Přáslavicích se mohlo podvádět, stěžuje si lídr u soudu

K podání stížnosti jej podle jeho slov nevedl špatný volební výsledek sdružení. Se ziskem hlasů je spokojen.

„Úspěchem by byl jeden mandát, a máme dva. Nejednáme z nějaké ukřivděnosti. Podivné je, jak ubylo hlasů lidovcům a přibylo dosavadní starostce. Chtěli jsme změnu, kvůli tomu jsme stavěli kandidátku. Zda vše proběhlo v pořádku, to ať už posoudí soud. Chyby to byly zcela flagrantní a volby by se proto měly zopakovat,“ je přesvědčen Chodil.

Starostka: Vylučuji pochybení

V Přáslavicích vyhráli volby Starostové a nezávislí v čele s dosavadní starostkou Jitkou Ivanovou. V devítičlenném sboru mají pět křesel. Dva mandáty získali lidovci, za které na předposledním místě kandidoval bývalý dlouholetý starosta Čestmír Rochovanský. Díky preferenčním hlasům se stal zastupitelem.

Současná starostka a jednička vítězných Starostů a nezávislých odmítla zpochybňování výsledku voleb.

„Ve volební komisi seděla dcera pana Chodila delegovaná jejich kandidátkou. Předsedkyní komise byla zkušená pracovnice, která dělá volby několik volebních období, zapisovatelka na 30 let pracovala na obci a měla v gesci volby. Vylučuji pochybení,“ reagovala na podanou stížnost Jitka Ivanová.

Starou faru ve Skrbeni přestavěli na parádní centrum. Podívejte se

Anonymní stížnost z Drahanovic

Stížnost na průběh voleb v Drahanovicích podal „občan“.

„Nevíme, kdo si stěžoval a na co si mohl stěžovat. Vše proběhlo v pořádku. Toto podání je anonymní a soud se jím z tohoto důvodu podle právníků nezabývá. Bylo proto založeno,“ reagoval na stížnost současný starosta a lídr vítězného uskupení Pro obec Tomáš Kröner.

Na ostravský krajský soud, pobočku Olomouc, přišly ještě další tři návrhy z Olomoucka. Odeslány byly z Bouzova jedním stěžovatelem. Soud je neprojednával, ale odmítl je, protože byly soudu zaslány předčasně ještě před vyhlášením výsledku komunálních voleb.

Na správní soudy se mohli lidé obracet s návrhy na neplatnost voleb, neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta do pátku 7. října 16:00.