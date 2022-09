„Je to příjemné překvapení. Vnímám to částečně jako mobilizaci hnutí ANO vůči situaci, která momentálně panuje na celostátní úrovni, ale věřím v to, že je to zároveň zhodnocení našeho čtyřletého úsilí,“ reagoval na výrazný zisk lídr hnutí ANO Miroslav Žbánek, který obhajuje post primátora. I v minulých komunálních volbách v roce 2018 ANO v Olomouci vyhrálo. Stačilo mu k tomu 26,7 procenta hlasů.

Třetí skončila koalice opozičního ProOlomouc a Pirátů se ziskem 15,5% hlasů a osmi křesel v zastupitelstvu.

„Náš cíl? Proreformní radnice,“ reagoval na průběžné výsledky lídr Tomáš Pejpek.

Olomouc ovládlo primátorovo ANO. Námluvy začínají, snaha je i o vládu bez vítěze

Na čtvrtou příčku se v Olomouci vyšvihla SPD v koalici s Trikolorou, která si díky zisku 11,4% hlasů polepšila ze tří na pět mandátů.

„Naše pesimistické předpoklady byly okolo deseti procent. Reálně jsme počítali, že dosáhneme dvanácti procent a optimistický výhled byl překročit třináct procent,“ hodotil během večera lídr SPD Pavel Jelínek.

Do olomouckého zastupitelstva se dostalo ještě hnutí spOLečně vedené současným náměstkem primátora Otakarem Štěánem Bačákem s 8,7% a STAN s lídryní Andreou Hanáčkovou s 5,7%.

„Je vidět, že lidé zareagovali na obavy z celostátní situace a posilování rétoriky, že za všechno může vládní strana, kterou my zastupujeme v komunálních volbách,“ komentovala průběžný výsledek jednička SPOLU a současná náměstkyně primátora Markéta Záleská (ODS).

