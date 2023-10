Všechny úseky dálnice D35 v Pardubickém kraji mají stavební povolení, ale přípravu některých z nich provázejí problémy. Dva nejdelší úseky dálnice má stavět soukromník, ministerstvo dopravy však zatím nemá klíčového člověka. Soutěž na výběr poradce pro výběr koncesionáře na stavbu D35 z Opatovce do Mohelnice nemá vítěze.

Dálnice D35 Staré Město - Mohelnice | Video: ŘSD

„Na náš závazek dobudovat dálnici do roku 2029 to nemá vliv,“ ujistilo ministerstvo dopravy.

Poslední dva úseky dálnice D35 směrem na Moravu bude stát stavět formou projektu PPP (pozn. redakce: partnerství soukromého a privátního sektoru - Private-public partnership). Jedná se o nejdelší úseky, a to z Opatovce u Svitav do Starého Města a navazující do Mohelnice.

Součástí je i tunel Dětřichov, který se stane nejdelším svého druhu v Česku. Soutěž na poradce pro výběr koncesionáře na stavbu dálnice D35 však na poprvé nevyšla.

„V soutěži hledalo Ministerstvo dopravy transakčního poradce pro výběr koncesionáře na stavbu D35 v úseku Opatovec – Mohelnice v celkové délce 34,8 kilometrů formou PPP. Ten zatím vybrán nebyl a soutěž jsme museli zrušit,“ potvrdil mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Zájemci o post poradce nesplnili podmínky ministerstva.

„Důvodem zrušení zadávacího řízení bylo to, že ani přes opakované dotazy na jednotlivé účastníky nebyly uspokojivě vyvráceny všechny obavy hodnotící komise ohledně splnění definovaných podmínek zadávací dokumentace,“ doplnil Jemelka. Nejasnosti při posuzování splnění podmínek účasti dodavatelů a komplikované hodnocení nabídek vedlo k tomu, že ministerstvo soutěž zrušilo.

Neznamená to však odstoupení od formy PPP projektu. „Do tří týdnů vypíšeme soutěž znovu. A to tak, aby byly vyloučeny pochybnosti o nárocích na kvalifikaci uchazečů,“ sdělil Jemelka.

Ministerstvo dopravy dál trvá na tom, že chce dálnici v Pardubickém kraji dostavět ve spolupráci se soukromou firmou.

„Prioritou pro nás je poradce vybrat. O ničem jiném nyní nemá smysl spekulovat,“ řekl mluvčí ministerstva. Poradce pomáhá ministerstvu v přípravě celého procesu, aby bylo možné zadat výběrové řízení na zhotovitele a dálnici postavit. Má na starosti úspěšné smluvní a finanční uzavření.

Soutěž na koncesionáře příští rok

Výběr poradce je však teprve první krok.

„Role poradce je důležitá, aby soutěž na koncesionáře proběhla v pořádku a vysoutěžili jsme to nejlepší, včetně další údržby. Se soutěží počítáme na příští rok,“ sdělil před časem ministr dopravy Martin Kupka na jednání ve Svitavách. Koncesionář je většinou sdružení několika firem.

„První pilíř tvoří manažer stavby, který sleduje a zajišťuje finance, technický dozor investora a organizuje dohled nad dalším obdobím provozu dálnice,“ přiblížil pozici koncesionáře Kupka. Celý projekt podle ministra stojí ještě na dalších pilířích, a to jsou finance a samozřejmě samotná stavební firma.

Komplikace by mohly nastat ve chvíli, kdyby se nepodařilo včas vybrat koncesionáře projektu PPP.

„Kdyby se něco zvrtlo, tak jsme připraveni, aby stavba okamžitě přešla do klasického zadání,“ upozornil generální šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Nejdelší dálniční tunel v ČR

Součástí úseku mezi Opatovcem a Starým Městem je také nejdelší dálniční tunel v České republice. Tunel Dětřichov má mít 3,89 kilometru. Tunel vyřeší trasování složitým terénem. Ředitelství silnic a dálnic ho navrhlo jako čtyřproudý, uvnitř počítají s maximální povolenou rychlostí 100 kilometrů za hodinu. V tunelu jsou navržené dva dvoupruhové tubusy.

Nevydařený výběr poradce však podle ministerstva dopravy není takový problém, aby celá stavba dálnice nabrala výrazné zpoždění. „Termín dokončení celé dálnice D35 v roce 2029 stále trvá,“ podotkl Jemelka.

V současnosti je v provozu dohromady 92,9 kilometrů D35 a ve výstavbě 11,8 kilometrů v úseku Janov – Opatovec. Ještě v letošním roce chce stát zahájit stavbu dalších 17,3 kilometrů, v příštím roce pak až 34,9 kilometrů dalších dálničních úseků D35.