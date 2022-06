Komáří kalamita v Pomoraví? Nehrozí, líhniště jsou vyschlá

Po několika vydatnějších deštích to v lužních lesích Litovelského Pomoraví a přilehlých obcích nemuselo vypadat pro tamní obyvatele a turisty vůbec dobře. Pokud by došlo k zatopení líhnišť letních kalamitních komárů, nestačili by se ohánět.

Obec Střeň v Litovelském Pomoraví častu sužují útoky komárů. Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniela Tauberová