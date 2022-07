"Postupně bylo vybudováno osvětlení a vodovodní přípojka. Následovaly chodníky, obvodové zdi a márnice. V loňském roce byla zahájena stavba kolumbária a oprava západní hřbitovní zdi," popsala místostarostka.

"Takové zvláštní"

Kolumbárium s nezvyklým designem budí rozpaky. Betonové krychle a neprůhledné mléčné sklo se lidem na první pohled moc nelíbí.

"Je to takové zvláštní. Nikde jinde jsem něco takového neviděl," komentoval novou část hřbitova jeden ze starších návštěvníků pietního místa.

"Máme trochu jiné kolumbárium, než jsou lidé zvyklí. Věřím, že i přes rozpačité prvotní reakce bude toto místo důstojné a veřejností bude přijato kladně," řekl při nedělním slavnostním představením kolumbária Jan Vrána, starosta Němčic nad Hanou.

Suprovka i ZUŠka. Zájem o bydlení tady je obrovský, říká starosta Němčic

Nové kolumbárium by mělo vyřešit nedostatek míst pro zesnulé.

"Kapacita hřbitova je v současnosti naplněna. Vybudováním kolumbária vzniklo sedmdesát osm urnových boxů. Stavba byla zahájena v loňském roce ve dvou etapách. V první byla opravena západní hřbitovní zeď a teď bylo dokončeno kolumbárium," sdělila místostarostka.

Chybí už jen postavit parkoviště.

"V blízké budoucnosti by se mělo také rozhodnout, a vybudovat parkoviště před hřbitovem. Současný územní plán nám to nedovoluje, protože tam je sídelní zeleň. Připravujeme ale nový územní plán, který by měl být do konce volebního období schválen. V něm je budoucí parkoviště zanesené," uzavírá Jana Oulehlová.