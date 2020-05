Zatímco na sdílená růžová a od března také šedá jízdní kola si už Olomoučané zvykli, možnost půjčit si elektrickou koloběžku mají teprve pár dní.

Na spuštění ostrého provozu se firma připravovala s předstihem, aby předešla problémům, které kvůli těmto dopravním prostředkům dlouhodobě řeší například v Praze, kde na nich lidé jezdí po chodnících a často je tam také odkládají.

„S vedením města jsme poprvé jednali už před rokem a jednáme opakovaně. Chceme v Olomouci eliminovat problémy, které kvůli koloběžkám vznikají jinde. Hledáme různá řešení tak, aby nedocházelo ke kolizím a nebezpečným situacím. Zatím jsme s přístupem i se zájmem našich zákazníků spokojeni,“ řekl majitel firmy Eagle Scooters Patrik Zaoral.

Až 25 km/hod

Lidé, kteří koloběžku využijí, mohou jezdit jen po silnicích nebo cyklostezkách, stejně jako cyklisté.

„Apelujeme na všechny, aby nejezdili po chodnících, ale je možné, že určité procento uživatelů tam přesto jezdit bude, například kvůli pocitu vyššího bezpečí. Také je nabádáme, aby používali ochranné přilby a koloběžky parkovali na okraji chodníku nebo na jiném vhodném místě. Po skončení jízdy nám musí poslat fotografii, jak zaparkovali. Při špatném postupu dostanou upozornění a pokud je to již třetí prohřešek, zablokujeme jim účet a po určitou dobu pak naše služby využívat nemohou,“ popsal Patrik Zaoral.

Elektrické koloběžky nabízené k zapůjčení v Olomouci jezdí rychlostí až 25 kilometrů v hodině, což může být nebezpečné například v historickém centru a pěších zónách. Vjezd ani rychlost v nich pro olomoucké koloběžkáře zatím nijak omezena není.

„Zájmem města i nás je, aby vznikla takzvaná červená zóna. Jakmile do ní uživatel vjede, rychlost se automaticky sníží na maximálně 15 kilometrů za hodinu. Zatím toto omezení připravujeme a testujeme, což určitě zabere několik týdnů. V létě už to ale bude fungovat,“ předpokládá Patrik Zaoral.

Do fakultky nemohou

Je podle něj také možné, že v Olomouci postupně přibudou místa, kam bude elektrickým koloběžkám vjezd zcela zapovězen. Jedním z nich už je areál olomoucké Fakultní nemocnice.

„Město nám doporučilo tuto lokalitu omezit a vjezd tam zakázat, což respektujeme a plně s tím souhlasíme. Abychom předešli dalším problémům, například s vandalstvím či podnapilými lidmi, každý večer v 21 hodin koloběžky z ulic odvážíme. Objeví se tam až další den v 7 hodin. V létě bychom je chtěli zájemcům přistavit už o půl šesté ráno, aby na nich mohli jezdit do práce,“ plánuje majitel olomoucké půjčovny.

Pro bezpečný pohyb koloběžek po městě je podle krajského koordinátora Besip Miroslava Charouze zásadní věcí vzájemná ohleduplnost.

„Kdo jede na koloběžce, má stejné povinnosti jako cyklista. Nesmí jezdit po chodníku nebo ohrožovat chodce v pěší zóně. Pěší by měli koloběžkáře brát v potaz a nedělat jim naschvály. Pokud se lidé budou k sobě chovat ohleduplně a nebudou vyvolávat konfliktní situace, je to pro město zajímavý způsob dopravy, podobně jako sdílená jízdní kola,“ míní Miroslav Charouz.

Sdílené elektrokoloběžky v Olomouci

Jak systém funguje



- stačí si stáhnout do mobilu aplikaci, vybrat si nejbližší vozítko a z něj naskenovat QR kód, kterým se stroj odemkne

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová- nástupní sazba je 10 korun + 2,50 koruny za minutu jízdy

- náklady se odečítají z platební karty, kterou uživatel do systému zadává

- černo-modré koloběžky mají masivní konstrukci, jsou bezpečné a vhodné do města

- v aplikaci se zobrazují jen vozítka s dostatečnou kapacitou baterie, aby lidé měli jistotu dojetí do požadovaného cíle

- sdílená ekologická vozítka jsou přistavená například u hlavního nádraží, na třídě Kosmonautů, na Masarykově třídě, ve Smetanových sadech, u Šantovky, plaveckého stadionu, Globusu, na sídlišti Povel nebo v Hejčíně

- půjčovna doporučuje si stroj při první jízdě vyzkoušet při nižší rychlosti, používat přilbu a brzdit zadním blatníkem