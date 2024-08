Olomouc - bar OSA slaví 25 let | Video: Vránová Magda

Od doby, kdy v Olomouci otevřel bar OSA, brzy uplyne už pětadvacet let. Milovníci míchaných drinků, kubánského rumu i hudby se mohou těšit na oslavu ve velkém stylu. Proběhne v sobotu 17. srpna od 13 hodin v areálu konviktu v Univerzitní ulici.

Známý koktejlový bar funguje v centru Olomouce už od roku 1999, kdy jej začal se svým kamarádem provozovat Tomáš Duda. Podnik začínal jako studentská kavárna s galerií a večerní bar s nabídkou piva, vína a tvrdého alkoholu.

„Koktejly jsme hostům nabídli až o pár let později. Učili jsme se je míchat z nových druhů alkoholických nápojů, které se sem začínaly dovážet. Postupně jsme se vypracovali a nabízeli obrovský výběr drinků. V jednu dobu jsme jich v nabídce měli až pět stovek,“ vzpomněl majitel.

Hosté, kteří dnes do baru OSA zavítají, si mohou vybrat z přibližně 250 druhů koktejlů, nejčastěji připravených z kubánského rumu, vodky nebo ginu. Některé z nich si host objedná třeba jen jednou do měsíce.

„Jiným koktejlům jsou lidé věrní už spoustu let a pořád je chtějí. Mezi stálice patří například Cuba Libre, Mojito, Daiquri, Piña Colada, Margarita nebo třeba Sex on the beach. Teď si hosté oblíbili bergamot a je vidět, že postupně klesá obliba hodně sladkých drinků,“ popsal Tomáš Duda.

Společně s kolegy připravuje velkou oslavu čtvrt století od zahájení provozu. Akce v kubánském stylu proběhne v sobotu 17. srpna od 13 hodin v areálu konviktu. V průběhu odpoledne a večera vystoupí Richard Mlynář, Lukáš Mareček a kapela Mezcla Cubana a po půlnoci bude návštěvníky bavit Latino DJ.

„Na nádvoří nabídne občerstvení Frančesko pizza, restaurace Stodola a mexické bistro Dos Amigos. V několika barech připravíme klasické kubánské drinky, v nabídce bude také prosecco, cider a pivo. Malí návštěvníci si užijí dětskou zónu a výuku latinskoamerických tanců. K dispozici bude také fotobudka,“ pozval pořadatel.