„Kvůli stavbě provizorní komunikace a mostního provizoria platí od pátku 12. března částečná uzávěra silnice I/55. Provoz povede kolem semaforu kyvadlově jedním pruhem pro oba směry,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic.

Omezení potrvají až do konce měsíce března, kdy se doprava převede ze stávající komunikace na mostní provizorium.

„Silnice I/55 se pak v tomto úseku na několik měsíců uzavře kvůli výstavbě mostu. Veškerý provoz pojede pouze po provizorní komunikaci, a to až do 1. srpna,“ doplnil dále.

Od 2. do 15. srpna pak bude platit částečná uzávěra silnice I/55, a to kvůli demontáži provizorní komunikace a mostního provizoria. V té době povede doprava oběma směry jedním pruhem kyvadlově - opět podle signálů semaforu. Pokud poběží všechny práce podle harmonogramu, potrvá oprava do druhé poloviny srpna letošního roku.

Harmonogram uzavírek v Kokorách

12. - 31. března: uzavírka jednoho pruhu, kyvadlový průjezd se semafory

1. dubna - 1. srpna: úplná uzavírka, objížďka opravovaného mostu přes mostní provozorium

2. - 15. srpna: uzavírka jednoho pruhu, kyvadlový průjezd se semafory

Moderní přemostění

Na technickém stavu mostu a komunikace v Kokorách se podepsala hustá doprava. Denně totiž úsekem projede přibližně 11,5 tisíce aut, která dvouproudou silnici první třídy nadměrně zatěžují.

„Jeden pruh každým směrem snáší tlaky malých osobních aut i naložených kamionů, což vede k nutnosti provádění rekonstrukcí. Loni došlo na frekventované trase do Přerova k výměně povrchu vozovky, letos investice pokračují důkladnou opravou mostu u výjezdu z Kokor směrem na Olomouc,“ upřesnil Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Celková rekonstrukce počítá s demolicí stávajícího tělesa, aby mohla následně odstartovat výstavba moderního přemostění. Přes vodní tok povede monolitický železobetonový deskový rám založený na pilotách, stavebníci zhotoví také monolitické římsy a odpovídající bezpečnostní zařízení. Stavba si vyžádá náklady za zhruba 9,8 milionu korun bez DPH.