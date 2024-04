„Podepsali jsme petici, protože s námi nebylo dostatečně komunikováno, abychom se mohli k projektu vyjádřit. Myslím, že veřejná diskuse má vypadat trochu jinak. Zvlášť v dnešní době, kdy je informační tok plynulý a všechno se ví hned. Otevřenost směrem k občanovi, který tady žije, má být na úplně jiné úrovni. Už když se stavěl biotop, tak jsme se dva a půl roku nevyspali, a teď nás to čeká zase. Tato silnice není dimenzovaná na takový provoz,“ namítá jiná z místních, paní Petra.

„Je to ukrojení z našich pozemků a cesta nesplňuje ani výhledové požadavky. Má šířku tři metry a auta se tu mají problém vyhnout, protože je příliš úzká a jednosměrná. Když přijela sanitka a zaparkovala tady u branky, nebylo místo pro projetí jiného auta,“ popisuje Černý, který se odvolal na kraj proti rozhodnutí přerovského magistrátu schválit stavební záměr cesty. Projektu vyčítá také to, že je „lajdácky“ vypracovaný.

Zatímco starosta Kojetína Leoš Ptáček je přesvědčen o tom, že vykročil správným směrem a město v budoucnu získá atraktivní čtvrť pro nadstandardní bydlení, místní si to nemyslí.

„Záměr je vytvořit tu silnici s nějakým vyhnutím a my s tím nesouhlasíme. Pokud by se zvýšila doprava, tak je to špatně,“ dodává také Ondřej Staněk, který zde žije.

Podívejte se na vizualizace nové čtvrti, která by měla vzniknout v Kojetíně:

Krajský úřad v Olomouci, který se zabýval stížností Jana Černého, navrženou stavbu přístupové cesty nepovolil.

„Stavební povolení je podmíněno řadou dalších rozhodnutí, a jestliže jedno z těch podkladových rozhodnutí je zrušeno, tak z logiky věci vyplývá to, že musí padnout i stavební povolení. Město tedy nemá povolení cestu stavět. Odvolání proti našemu rozhodnutí není, maximálně to mohou dát na ministerstvo dopravy,“ konstatoval František Pěruška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu v Olomouci.

Najde město řešení?

Starosta Kojetína Leoš Ptáček záměr obhajuje a je přesvědčen, že se podaří nalézt řešení.

„Lokalita Obora byla po mnoha letech práce ve fázi, kdy probíhalo stavební řízení. Stavební povolení bylo vydáno a poslední den odvolací lhůty se bohužel jeden z místních občanů odvolal. Teď probíhá doplňování projektu, který v žádném případě není u ledu, ale celá záležitost se protáhne - odhadl bych tak o rok až dva. A samozřejmě se to i prodraží,“ shrnul starosta Leoš Ptáček.

Podle něj má projekt ve městě příznivce i odpůrce.

„Jsou lidé, kteří se těší na nové parcely, a pak jsou takoví, kterým zasahujeme do soukromí a mají rádi svůj klid,“ podotkl s tím, že město už do této vize investovalo osm milionů korun.

„My na projektu dál pracujeme a řešení bezpochyby nalezneme. Nabízí se pouze dvě varianty, a ty aktuálně řešíme,“ poznamenal.

V lokalitě Obora má vzniknout jednadvacet rodinných domů, z nich jedenáct samostatně stojících.

„Velikost parcel je u těch větších 850 až 1000 metrů čtverečních. Pak jsou tam řadové a těch bude celkem deset s pozemkem kolem 500 metrů. Budeme chtít, aby projekt urbanisticky vypadal právě tak, jak je navržený,“ přiblížil.

Starosta chce, aby v lokalitě Obora vznikla jedna z nejkrásnějších čtvrtí ve městě, i proto ji pracovně nazývá „Kojetínské Beverly Hills“.

„Bude to pro lidi, kteří mají nadstandardní příjmy. Máme také lokalitu pro střední třídu a obyvatele, kteří nepotřebují tak velké domy a zahrady - a to v ulici Na Závodí,“ upřesnil starosta.

Opozice: Nedomyšlený projekt

Opoziční zastupitelé v Kojetíně považují projekt za nedomyšlený.

„Pan starosta projektovou přípravu na zastupitelstvu s nikým neprojednával, snad s několika vyvolenými na Radě města. Navržená příjezdová cesta už od počátku nesplňovala parametry místní komunikace. Projekt cesty byl navržen částečně přes soukromé pozemky. Starosta si myslel, že pozemky bez problému vykoupí město a v jednom případě se přepočítal. Pan Černý svůj pozemek, který vede přes stávající komunikaci, odmítl prodat,“ shrnuje kojetínský zastupitel Jaroslav Minařík (KDU-ČSL).

Podle něj už město do projektu investovalo stovky tisíc korun.

„Místním obyvatelům se ani nedivím, že do toho takzvaně hodili vidle - stávající komunikace, která má být příjezdovou na budoucí staveniště, totiž neodpovídá svými parametry stavebnímu provozu. Už teď se tam dva osobáky nevyhnou a nedovedu si představit provoz nákladních aut se stavebním materiálem,“ uvažuje nahlas.

Řešením je podle něj získat jinou příjezdovou cestu, která ale patří olomouckému arcibiskupství. „Háček je v tom, že se celá akce neúměrně prodraží,“ uzavírá.