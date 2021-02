Nový nouzový stav, který platí od pondělí, v praxi znamená, že dál platí většina opatření. Neotevřely obchody ani skiareály a trvá zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin. Nově však mohou fungovat výdejní okénka knihoven, což čtenáři v Olomouci využili už dopoledne.

Výdejní okénko se v Knihovně města Olomouce otevřelo v pondělí v 8 hodin ráno a zájem byl od začátku veliký.

„Všichni si to zjistili už v neděli, takže k nám proudí doslova davy čtenářů. Během tří hodin jsme jich ´odbavili´ přes sedm desítek. Lidé si mohou knížky objednat takzvaně ´odložením z poličky´, e-mailem nebo telefonicky. Zájem je obrovský, proto se od úterý na všech našich pobočkách vracíme k běžné půjčovní době. Hlavní budova bude mít otevřeno i v sobotu dopoledne,“ informovala ředitelka Lenka Prucková s tím, že čtenáři musejí mít roušky, používat dezinfekci a dodržovat předepsané rozestupy.

Olomoucká městská knihovna počítá od tohoto týdne s další novinkou. Ve středu zahájí zkušební rozvoz knih z poboček v Holici, Neředíně a na Tabulovém vrchu až domů. Objednávky se přijímají do středečního poledne. Knihovníci je budou rozvážet pouze čtenářům, kteří bydlí v okruhu zmíněných poboček v době od 15 do 17.30 hodin.

„V pátek si objednalo rozvoz hned několik čtenářů. Počítáme, že tímto způsobem vždycky ´obsloužíme´ okolo dvou desítek lidí. Samozřejmostí je dodržení hygienických opatření při předávání knih. Ve středu budeme rozvážet v Holici, ve čtvrtek v Neředíně a na Tabulovém vrchu. Vycházíme tímto způsobem vstříc také seniorům, služba je pro všechny naše čtenáře zdarma,“ dodala Lenka Prucková. Rozvoz by měl fungovat jen po dobu, kdy budou v provozu výdejní místa.

Do "vědárny" jen s FFP2

Výdejní okénko od pondělí otevřela také Vědecká knihovna v Olomouci. Čtenáři mohou tuto službu využít v pracovních dnech od 10 do 17 hodin. Půjčují se pouze dokumenty určené pro absenční výpůjčku. Vstup do budovy je možný pouze s respirátorem, jak na svém webu upozorňuje knihovna. K vrácení publikací lze využít bibliobox nebo výpůjční okénko.

Do budovy vědecké knihovny lze vstupovat jen s respirátorem třídy FFP2 a po jednom. „Ne ne, teď ještě nemůžete. Pokud je rozsvícený nápis NEVSTUPOVAT, musí každý počkat. Až zhasne,“ upozornila po 10. hodině jednoho z prvních čtenářů pracovnice knihovny na to, že lidé musí před vstupem do budovy sledovat signalizační světlo vlevo nad schody.

Pro knihy si do místní knihovny chodí i čtenáři v Litovle.

„Čtenáři nám volali, psali. Už nám jich bylo líto. V minulém týdnu jsme proto otevřeli bezkontaktní okénko, což nařízení vlády umožňovalo,“ reagovala v pondělí vedoucí litovelské městské knihovny Lenka Fišrová.

V nově vyhlášeném nouzovém stavu je také výjimka, podle které úřady od pondělí fungují bez omezení, tedy podle normálních úředních hodin.

Nouzový stav měl skončit od nedělení půlnoci. Nakonec ale potrvá dalších 14 dní. Vláda ho vyhlásila na žádost hejtmanů poté, co ho Poslanecká sněmovna ve čtvrtek odmítla dál prodloužit.