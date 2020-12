„Děti chodily sledovat, jak kluziště staví, a ptaly se, kdy se už bude bruslit,“ usmívali se manželé z Velké Bystřice, kteří od mantinelu pozorovali potomky, jak se prohánějí po ledové ploše.

Na kluzišti byli odpoledne hned mezi prvními. „Brusle jsem si nebrala. Myslela jsem, že bude plno, tak ať nechám prostor hlavně dětem, ale zatím není tolik návštěvníků. Uvidíme o víkendu,“ dodala zhruba čtyřicátnice.

Rodina jezdila na adventní bruslení na olomoucké náměstí, kde letos velké lákadlo chybí. Lidé si o led bruslí neškrtnou ani v dalších městech Olomouckého kraje.

Dvakrát větší

V údolí Bystřice za to vyrostla hned dvě mobilní kluziště. Ledová plocha, kterou dolaďují v sousedních Hlubočkách, je v porovnání s bystřickou jednou tak velká.

„Rozměry jsou 20x40, tedy i na rekreační hokej. Kluziště vypadá krásně,“ lákala zájemce starostka Hluboček Eva Hasníková.

Výstavbu mobilního kluziště však od počátku provázely komplikace, které nakonec atraktivní vyžití místním prodražily.

„Museli jsme vyřešit nedostatek kapacity napětí v síti, bylo nutné vybudovat pro kluziště trafostanici a elektrickou přípojku. Dále také vodovodní přípojku,“ vyjmenovávala doprovodné investice.

Cena?

Celkem obec vložila do nového zimního vyžití, které bude mít premiéru v pátek odpoledne, zhruba 8 milionů korun.

„Určitě to stojí za to. Minulé zimy byly všelijaké a nebylo možné led dlouhodobě udržet,“ připomněla starostka dlouholetou tradici bruslení v Hlubočkách, o kterou se každou zimu postarali místní hasiči.

Návštěvníci obou kluzišť musejí dbát na platná protiepidemická opatření. I když plocha v Hlubočkách má kapacitu 100 bruslařů, opatření proti šíření nákazy koronavirem povolují polovinu osob.

Vstupné je na obou mobilních kluzištích v údolí Bystřice stejné. Dospělí zaplatí 40 korun, děti do 15 let polovinu a návštěvníci do 6 let si mohou zajezdit zadarmo.