Vandalové v pátek večer předčasně ukončili radovánky na populárním kluzišti na olomoucké tržnici, když bruslí prosekli hadici chlazení v místě, kde led vlivem oblevy povolil. Už v sobotu ale mohou vyznavači zimní kratochvíle vyrazit. Opět se bruslí, jen s omezením v opravovaném místě ledové plochy.

„V pátek led povolil, snížila se jeho vrstva, a v jednom místě vznikla menší trhlina. Tu jsme ohraničili, ale nějací výtržníci bruslemi prorazili chladivo, které je pod ledem,“ popisovala Monika Řehulková ze společnosti Kulturní Olomouc, která pořádá v Olomouci vánoční trhy ve spolupráci s městem.

Bruslení museli organizátoři v pátek večer kvůli vandalům předčasně ukončit.

Už se zase bruslí

Proseknutou hadici se ještě ten den podařilo opravit.

„Na tyto případy jsme připraveni. Máme k dispozici opravovací sady. Není to nic, co by se nestávalo, ale v tomto případě se jednalo o mechanické poškození zaviněné vandalským činem,“ uvedla.

Už v sobotu se bude opět bruslit, jen s omezením v místě defektu, které je ještě potřeba „doledovat“. „Obsluha mě informovala, že závada je odstraněna, kapalina nikde neuniká. Kluziště chladí, jak by mělo, a kromě tohoto jednoho místa si opět mohou návštěvníci užít bruslení,“ zvala všechny.

Na sobotní večer připravili pořadatelé karneval s diskotékou.