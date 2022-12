Ledová plocha vyrostla ve Slatinicích a v provozu by měla být v prvním lednovém týdnu.

Nejnovější kluziště bude vybavené hokejovými mantinely, sofistikovanou chladicí technologií, vyhřívaným zázemím pro návštěvníky i umělým osvětlením.

Ve Slatinicích v těchto dnech probíhají poslední přípravy kluziště s chladicím zařízením se špičkovou technologií, která zaručuje maximálně úsporný provoz.

Zahájení po Novém roce

„Srdcem ledové plochy je chladicí agregát, a ten náš je první svého druhu v České republice. Není úplně jednoduché jej spustit,“ sdělil po pátečním kontrolním dni Přemysl Bilík, předseda místního SK Slatinice, který za projektem stojí.

Postará se o to specializovaná firma, jež dorazí hned po Vánocích.

„Oživení agregátu bude vyžadovat tři dny. Zahájení provozu předpokládáme v prvním lednovém týdnu, termín upřesníme 4. ledna,“ sdělil s tím, že původní termín otevření kluziště 26. prosince bylo nutné posunout.

Slatinice si chtějí vyrábět elektřinu. Přebytky půjdou do termálu a na kluziště

Agregát například pracuje s tzv. rekuperací tepla.

„Odpadní teplo, které při chlazení kluziště vzniká, využíváme na ohřev vody pro rolbu. Při plánování projektu jsme se také rozhodli pro kvalitnější nerezové chladicí trubky, jejich provozní efektivita i životnost jsou neporovnatelné s běžnějším ‘plastovým’ řešením,” vysvětloval Přemysl Bilík.

Technologie chladicího zařízení je v principu podobná softwarově řízenému tepelnému čerpadlu. Ledovou plochu dochlazuje v závislosti na počasí. „V okamžiku, kdy venku mrzne, běží jen na velmi nízkou spotřebu a “zabere” až v případě, kdy se okolní teplota dostane nad nulu,“ popsal předseda.

Vyhřívané šatny i restaurace

Montáž kluziště byla ve Slatinicích zahájena letos v létě. Plocha se speciální povrchovou úpravou umožňuje jak zimní provoz ledové plochy, tak využití během zbytku roku například pro in-line bruslení či bandi hokej.

Investice si celkově vyžádala 12 milionů korun. Sportovní klub Slatinice na projekt vynaložil osm milionů, které získal jako dotaci z Národní sportovní agentury. Čtyřmi miliony přispěla obec.

„Rozpočet se může zdát vysoký, ale než jsme se do projektu pustili, zjišťovali jsme, na kolik jiné obce a města přijde provoz kluziště. Dostávají se na velmi podobnou částku, a přitom si zařízení jen pronajímají. Náš areál je navíc určen k celoročnímu provozu,“ uvedl starosta obce Ondřej Mikmek.

Bruslaři si užívají kluzišť v údolí Bystřice. Se zářícím stromem i půjčovnou

Návštěvníci najdou u ledové plochy zázemí v podobě vyhřívané šatny – další z kontejnerových modulů. Využít mohou nabídku restaurace, která je součástí sportovního areálu na okraji obce.

„Všechny doplňkové služby směřují k tomu, aby mohlo slatinické kluziště přivítat kromě místních také návštěvníky z blízké Olomouce, v dosahu jej mají také obyvatele Prostějova či Litovle. Pronajmout si ho budou moci fanoušci hokeje nebo firmy – kluziště je možné na omezený čas zablokovat pro soukromé akce,“ zvali zájemce zástupci sportovního klubu a obce.

Vstupné, které bude činit 30 korun pro děti od 6 do 15 let a 60 za dospělého za jeden blok bruslení, bude možné platit pouze v hotovosti. Hodinové pronájmy (hokej, firemní a soukromé akce) lze zamluvit a uhradit prostřednictvím elektronického rezervačního systému.

Kluziště na Olomoucku

Slatinice

Děti do 6 let zdarma

Děti 6 až 15 let 30 Kč

Dospělí 60 Kč

Pronájem 1 hodina 2000 Kč

Hlubočky

Děti do 15 let 40 Kč

Dospělí a mladiství 80 Kč

Pronájem 1 hodina 2500 Kč

Velká Bystřice

Děti do 15 let 40 Kč

Dospělí a mladiství od 15 let 80 Kč

Pronájem 1500 za jeden blok