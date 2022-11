Do Velké Bystřice se během minulé zimní sezony za bruslením sjížděli lidé z daleka a těšit na bruslení se mohou i letos.

Na tamním Zámeckém náměstí se 12. listopadu uskuteční oblíbené Svatomartinské slavnosti a hned poté se velkobystřičtí pustí do přípravy ledové plochy.

Vánoční trhy v Olomouci nabídnou Basikovou, výhled i Krampusáky. Tady je PROGRAM

„Uvidíme, jak rychle se nám to podaří, ale kolem Mikuláše už bychom chtěli bruslit. Do konce roku máme zafixovanou cenu elektrické energie, takže led se bude vyrábět za stejných podmínek jako během minulé sezony. Je možné, že ceny vstupného nepatrně zvýšíme. Zatím je to stále v řešení,“ sdělil starosta Marek Pazdera.

Loni byl vstup pro dospělého za 40 korun, děti platily polovinu. Město Velká Bystřice si kluziště koupilo v roce 2020 a provozuje jej vlastními silami.

„Pouze s rozjezdem nám pomáhá soukromá firma, pak už všechno zvládáme sami. V minulé sezoně se u nás bruslilo skoro do konce března, zájem byl veliký a návštěvníci si to tady moc pochvalovali. Délku sezony tentokrát přizpůsobíme vývoji počasí. Bude-li teplý únor i březen, pak bychom skončili o něco dříve. Spotřeba elektrické energie roste podle toho, jak se zvyšují venkovní teploty,“ vysvětlil starosta Velké Bystřice.

Pokud bude mrznout, zůstalo by podle něj kluziště v provozu také během jarních prázdnin. Ty na Olomoucku připadají na první březnový týden.

Aquacentrum ve Šternberku brzy otevře. Podívejte se dovnitř

Za bruslením bude během zimy možné vyrazit také do nedalekých Hluboček, které si v minulosti rovněž pořídily vlastní kluziště.

„V provozu je samozřejmě budeme mít. Termín zahájení sezony ani ceny vstupného ještě nemáme stanoveny,“ uvedla starostka Eva Hasníková.