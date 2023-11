„Sezonu bychom chtěli zahájit počátkem prosince, rádi bychom už 2. prosince, ale s jistotou to budeme vědět až v průběhu příštího týdne,“ uvedla starostka Hluboček Eva Hasníková.

U dómu v Olomouci stojí obří trůn s křížem. Co znamená a co na něj říkáte?

„Chtěli jsme nabídnout nejen sportovní vyžití, ale i kulturní, aby si návštěvníci náš advent na kluzišti co nejvíce užili,“ lákala Monika Řehulková, mluvčí pořadatelské společnosti Kulturní Olomouc.

„Novinkami budou větší zázemí pro návštěvníky, uzamykatelné skříňky na odkládání věcí a dokončujeme parkovací místa podél areálu,“ vyjmenovávala starostka.

Slatinice finišují

Do výroby ledu se v polovině tohoto týdne pustili ve Slatinicích.

„Předpokládáme, pokud vše půjde ideálně, že ve středu nebo ve čtvrtek bychom mohli otevírat pro veřejnost,“ lákal Přemysl Bilík, předseda místního SK Slatinice.

Když dítě začne brečet, couvneme, říká šéf olomouckých krampusů

Ceník pro letošní sezonu museli ve Slatinicích po pilotním loňském roce upravit. Děti do 15 let za blok bruslení zaplatí o 10 korun více - 40 korun. Pronájem kluziště pak o 200 korun na 2200 korun.

„Plánujeme ještě během této sezony instalovat kameru, aby se lidé mohli na dálku podívat, jestli je moc lidí, jak to na kluzišti vypadá. V únoru bude karneval na ledě, který bude pořádat základní škola,“ zval do sportovního areálu ve Slatinicích Přemysl Bilík.

Velká Bystřice: příští víkend?

Na náměstí ve Velké Bystřici se již naplno staví.

„Osvětlení máme, začneme stavět mantinely. Představa je, že bychom chtěli zahájit příští víkend,“ sdělil starosta města Marek Pazdera.

Přípravy kluziště pro veřejné bruslení ve Velké Bystřici. 24. listopadu 2023Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Ceník bruslení pro veřejnost i komerčního pronájmu je stejný jako vloni. I ve Velké Bystřici bude k dispozici stánek s občerstvením a půjčovna bruslí. Kluziště by mělo být v provozu do konce února.

„Chtěli bychom až do konce jarních prázdnin, ale uvidíme podle počasí. Kdyby bylo plus patnáct stupňů, to bychom už nebyli schopni utáhnout,“ dodal Marek Pazdera.

Litovel s umělým povrchem

Bruslit se bude i na náměstí v Litovli, a to od konce ledna.

„Počítáme s provozem kluziště od přelomu ledna a února. Bruslit bychom chtěli do konce února,“ avizoval starosta Viktor Kohout.

Na náměstí Přemysla Otakara opět vyroste kluziště s umělým povrchem pro širokou veřejnost s přístupem zdarma.

„Přestože víme, že se to nevyrovná ledové ploše, vzhledem k posledním zimám a předpovědím je to jakási varianta, kdy děti se mohou vyblbnout a funguje to,“ dodal Viktor Kohout.

Olomoucká novinka: předvánoční Letňák ožívá koncerty, punčem i zabijačkou

Zkrátka letos nepřijdou obyvatelé některých obcí v údolí Bystřice, které vlastní kluziště nestaví. Obce pro ně pronajaly blok bruslení na ledové ploše ve Velké Bystřici. Například obyvatelé Přáslavic budou mít bezplatně k dispozici celkem dvacet termínů.

„Určeno to bude primárně pro bruslení veřejnosti z Přáslavic. Na místě bude v tu dobu člen sportovní komise z obce,“ sdělila starostka Jitka Ivanová.

„Dříve se bruslilo na rybníku, ale zimy jsou, jaké jsou. Chtěli jsme lidem umožnit, aby si zabruslili nebo zahráli hokej – místní k tomu povzbuzuje Jiří Řípa, který žije v Přáslavicích (dlouholetý útočník Olomouce, který ve 33 letech ukončil aktivní kariéru, pozn. red.),“ dodala přáslavická starostka.