„Na náměstí jsme již připravili podklad, aby kluziště bylo rovné, v úterý firma dodá chladicí jednotku a následně začne montáž mantinelů a pokládka potrubí. Jakmile bude vše připraveno, začneme ve spolupráci s dobrovolnými hasiči vyrábět led,“ popisoval v pondělí dopoledne starosta Velké Bystřice Marek Pazdera.

Na kluzišti o rozměrech 15x25 metrů by se mohlo bruslit už o tomto víkendu.

„Výroba ledu potrvá tak dva dny, pokud nenastanou komplikace, do konce týdne bychom měli bruslit,“ plánoval starosta.

Provozní podmínky budou uzpůsobeny platným protiepidemickým opatřením.

„Na ledové ploše bude moct bruslit maximálně padesát osob. Budeme důsledně kontrolovat dodržování veškerých hygienických pokynů tak, aby mohlo být kluziště bezpečně provozováno,“ vzkázal Marek Pazdera.

Večer pro hokejisty a firmy

Aktuální obsazenost ledu a provoz kluziště si lidé budou moci ověřit prostřednictvím webové kamery. Samotný provoz kluziště bude upravovat provozní řád. Spolu s rozvrhem bruslení a ceníkem jej radnice zveřejní na webových stránkách města.

„Základní cena je stanovena na 40 korun pro osoby nad 15 let, děti zaplatí 20 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma,“ sdělil Deníku starosta.

Radnice počítá s tím, že dopoledne budou plochu využívat školy a školky a odpoledne se na led rozjede veřejnost.

„Ve večerních hodinách budeme kluziště nabízet k pronájmu amatérským hokejistům či firmám,“ informoval starosta.

Pořízení mobilního kluziště schválilo zastupitelstvo Velké Bystřice v rozpočtu na rok 2020. Zaplatí za něj přes 2,5 milionu korun. Kupuje brány pro hokejisty a pořídilo i 35 párů bruslí, které si zájemci budou moci půjčit přímo na místě.

„Minulou zimu jsme projeli několik měst, kde tato mobilní kluziště mají, abychom nabrali informace, poučili se a zvolili pro nás to nejoptimálnější,“ vzpomněl starosta.

O umístění kluziště se ve městě vedli diskuse. Na radnici padlo několik variant.

„Zvolili jsme nakonec Zámecké náměstí, kde je stromeček a vánoční atmosféra bude i nasvícením kluziště celkově umocněna. Pokud se lokalita neosvědčí, je vytipována plocha v parku,“ poznamenal Pazdera.

Veřejné kluziště by město rádo udrželo v provozu až do února, kdy jsou jarní prázdniny – 2. týden v měsíci.