Pilotní testování žáků nejvyšších ročníků olomouckých gymnázií a středních škol probíhalo v minulém týdnu ve dvou vlnách. V úterý test odevzdalo 399 maturantů.

„Pozitivní nebyl nikdo. Ve čtvrtek a v pátek proběhlo druhé kolo pilotního testování žáků čtvrtých ročníků olomouckých středních škol a jedné šternberské. Zapojilo se 197 žáků, byl zjištěn jeden pozitivní nález,“ sdělil hejtman Josef Suchánek.

Ohlasy byly příznivé

Testování pomocí kloktacích testů si vyzkoušeli také žáci čtvrtých ročníků Obchodní akademie v Olomouci. Zapojilo se na 60 procent maturantů.

„Hlavní důvod, proč se naše škola projektu zúčastnila, byl ten, že by tento způsob testování mohl urychlit návrat žáků do škol, což bychom už také uvítali. Testování proběhlo naprosto bez problémů, ohlasy byly příznivé. Myslíme si, že je tato metoda zajímavá a mohla by se ve školách využívat,“ sdělila ředitelka Romana Novotníková.

Cílem pilotního testování středoškoláků bylo procesně otestovat systém odběru, registrace a zpracování vzorků. Na společném projektu se podílel Olomoucký kraj, Fakultní nemocnice v Olomouci a Ústav molekulární a translační medicíny. Hejtmanství zajišťovalo logistiku a propagační video. O testy a jejich vyhodnocení se postarala Fakultní nemocnice Olomouc.

„Systém se jeví jako životaschopný, ještě se ale budou ladit detaily. PCR testování je obecně vzato o něco přesnější a mohlo by být vhodně kombinovatelné s antigenními testy,“ myslí si hejtman Josef Suchánek.

Hajdúch: Výsledky umožňují zahájení výuky

Testy probíhaly formou kloktacích samoodběrů ráno doma, žáci vyplnili elektronickou registraci žádanky na vyšetření a přinesli hotový test do školy. Vzorky pak byly vyšetřeny v laboratoři citlivou metodou PCR.

„Výsledky z prvního kola byly dodány během šesti až osmi hodin od doručení. Výsledná data odpovídají nízké populační incidenci ve věkové kategorii od deseti do devatenácti let v Olomouckém kraji. Doposud získaná data svědčí pro efektivitu protiepidemických opatření v této cílové skupině a pravděpodobně umožňují zahájení výuky při dodržení protiepidemických opatření a pravidelného testování citlivými testy ve školách,“ míní ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch.

Zároveň upozornil na to, že pozitivních případů nyní přibývá ve věkové skupině dětí do devíti let, které navštěvují mateřské školy a první a druhé ročníky základních škol.