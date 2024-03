Zajímaly je bakterie způsobující lymeskou borreliózu, příbuzné borrelie vyvolávající návratné horečky nebo původce anaplazmózy označované také jako „žlutá zimnice“.

Závěry jsou takové, že klíšťata v městských parcích jsou nebezpečnější než ta v přírodě.

Výsledky z Olomouce jsou podle expertů nejhorší - 61 procent otestovaných klíšťat bylo infikováno alespoň jedním patogenem.

V Olomouci byla klíšťata sbírána na třech lokalitách, v každé něco málo přes třicet klíšťat.

„Celkem bylo v Olomouci nasbíráno více jak 100 klíšťat a z toho se dají uvádět procentuální prevalence,“ sdělila Olomouckému deníku Kateřina Kybicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymeskou borreliózu Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Z vyšetření vyplynulo, že každé třetí klíště v Olomouci je infikováno borrelií, přesně 31 procent.

„Což je velmi vysoké procento. Ještě alarmující je to, že se v Olomouci vyskytuje i vysoké procento klíšťat infikovaných Anaplasmou, a to 21 procent. Celkově i s dalšími sledovanými patogeny (Rickettsia 8 procent a Borelia miyamotoi 1 procento) je 61 procent klíšťat infikovaných alespoň jedním patogenem. To je nejvíce ze všech krajských měst,“ poukázala Kateřina Kybicová.

V Olomouci sbírali odborníci klíšťata zejména v Čechových a Smetanových sadech. Odběr provedli také v Bezručových sadech.

„Soustředili jsme se zejména na lokality kolem dětských hřišť,“ přiblížil práci v terénu Libor Mazánek z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (KHS).